En la previa del partido que iba a disputar por el Masters 1000 de Madrid, en el que finalmente logró la victoria ante el brasileño Thiago Seyboth Wild por doble 6-3, el tenista español Carlos Alcaraz, vivió un particular momento, ya que se encontró con el argentino Juan Martín Del Potro.

Este encuentro, se dio dentro del predio de la Caja Mágica, donde se disputa este torneo, y el mismo fue cuando el argentino se estaba sacando fotos con unos fanáticos que estaban presentes allí. Ahí fue cuando Alcaráz, quien se dirigía a la cancha, lo encontró y paró pasa saludarlo.

Ni bien vio a la Torre de Tandil, el tenista español de 20 años frenó su camino y le tocó el hombro a Del Potro, que estaba charlando con un fanático. Al instante que lo reconoció, el argentino se acercó para estrecharle la mano y cruzar unas palabras, para que luego Alcaraz siga su camino.

Durante este encuentro, ocurrió una situación particular, ya que el fanático que estaba sacándose la foto y hablando con Del Potro, también quiso darle la mano a Alcaraz, pero este lo pasó de largo para saludar al ex tenista de 35 años. Luego de esto, el español se dio cuenta que evadió al fan, y se acercó a saludarlo.

Juan Martín Del Potro respondió quién es el mejor tenista de la historia

En una entrevista con Infobae, al argentino le consultaron sobre quién fue el mejor jugador de tenis en la historia, y le dieron a elegir entre Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. Sin dudar, Delpo eligió al serbio, y explicó sus razones.

“Creo que cada uno tuvo su momento y su superficie. Hasta 2009, Federer resultaba imbatible y Nadal era el mejor en polvo de ladrillo, pero es cierto que Djokovic es el que más Grand Slams ha ganado. La discusión se acaba con algún Grand Slam más para él”, fundamentó.

¿Qué es del presente de Juan Martín Del Potro?

“Estoy como dejando que la vida me sorprenda un poco, también, ¿no? Trato de hacer cosas y hago muchas cosas. Terminé en un proyecto de pádel, ahora me voy con los juniors, hago este tipo de actividades de presentación para marcas y charlas. Por otro lado, muchos jugadores me llaman para que la ayude un poco con el saque o me pide que lo guíe en una cosa o que precisa diferentes colaboraciones en otras. Y así voy, entre otros proyectos más que tengo. Pero dejando que las cosas también fluyan. Y, ya que hoy tengo tiempo para un montón de esas cosas, por suerte, entonces trato de aprovecharlo”, afirmó el campeón del US Open de 2009.