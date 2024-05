Entre fines de los 90 y comienzos de los 2000, Argentina tuvo su mejor camada de tenistas de todos los tiempos. Armar un equipo de Copa Davis era un problema -de esos lindos- para el capitán porque para elegir había jugadores de la talla de Guillermo Coria, David Nalbandian, Gastón Gaudio, Mariano Zabaleta, Guillermo Cañas, Agustín Calleri, José Acasuso, Juan Mónaco y un poco más adelante en el tiempo surgió Juan Martín Del Potro.

La Legión, como se conoció popularmente a ese grupo de grandes tenistas decidió jugar fuerte en la política del tenis argentino y en 2018 se presentó una lista que lo tuvo a Agustín Calleri como presidente y a Mariano Zabaleta como vice, pero con el apoyo de muchos ex jugadores.

Mariano Zabaleta dialogó en exclusiva con BOLAVIP y le contó en detalle qué cambios importantes hubo en la AAT desde que es vicepresidente. Además, con gran orgullo, analizó el presente de los tenistas argentinos del momento, también se refirió a un proyecto que se pondrá en marcha para enseñarles a las próximas camadas a manejar sus finanzas. Finalmente, valoró el trabajo de la Asociación respecto al tenis femenino.

Mariano Zabaleta, vice de la AAT. (Foto: @marianozabaletaoficial).

-¿Cómo tomás la decisión de involucrarte directamente en la AAT junto a Agustín Calleri?

-Nosotros hace seis años nos juntamos una gran parte de lo que fue la camada de la Legión. Creo que estábamos todos, absolutamente todos, planteando esta situación, de que queríamos involucrarnos quizás en la Asociación Argentina de Tenis, porque amamos el tenis. Hicimos una campaña legal como se tiene que hacer, hablamos con todos los clubes, había muchos ex jugadores y presidentes de clubes involucrados en nuestra lista y se hizo una votación y ganamos y ahí entramos.

-Calleri y vos son las cabezas, pero hay muchos más ex tenistas involucrados

– Estoy extremadamente feliz del trabajo que estamos haciendo con Agustín. No me quiero olvidar de nadie. Flor Labat, Flor Molinero. Bueno, un montón de gente. Chucho Acasuso estuvo principio es un laburo increíble. Después empezó a viajar con Pella. Martín Jaite, César Francis, un montón de gente laburando.

Agustín Calleri, presidente de la AAT. (Foto: Prensa AAT).

-¿Cuáles fueron los primeros cambios que hubo en la AAT desde que asumieron?

-Si se labura gratis se va a un contexto, a mi criterio, de que de repente nunca puedas tener gente capacitada real en esos puestos. Nosotros con Agustín Calleri por supuesto que no cobramos, se labura gratis y de corazón con la camiseta puesta. Lo que sí que armamos es un proyecto de profesionalismo absoluto, se contrató gente profesional, se consiguieron diez veces más sponsors de lo que fueron los últimos 30 años. Se armó un sistema para que salgan más jugadores que hoy se está llevando a cabo. Fue muy difícil los dos o tres primeros años porque no había un mango. Yo me acuerdo que mujer, gente me decía no entiendo para qué carajo te metiste en esto, porque me llamaba la gente que manejaba finanzas y me decía tenemos guita para dos meses más, no hay plata para pagar los sueldos y yo de ese lado estuve mucho tiempo sin dormir.

-¿Qué objetivos se trazaron en un comienzo?

– Nosotros hablamos de tres pilares. Siempre la Federación terminaba dependiendo del resultado de la Copa Davis. Cuando asumimos dijimos ´no hay que depender de esto´. Hoy no dependemos de esto. Es una entrada de plata muy grande si ganan los chicos. Y hoy tenemos un equipo de jugadores diez años por delante que la van a romper toda porque tiene unos huevos muy grandes todos. No dependemos de la Copa Davis. En sponsor vivimos perfecto. Bajamos un déficit de tres 4 millones de pesos por mes. Veníamos con déficit después de dos tres años y lo bajamos a cero. El próximo pilar es aumentar la base de socios, que está en 13.000. Todos asumimos con 10.000. Históricamente, en los últimos 40 años hubo 10.000. Nunca se ocupó gestiones anteriores en ampliar esta base. Si nosotros logramos mantener más socios, no vamos a depender de los sponsor y menos de la Copa Davis.

Guillermo Coria, capitán del equipo de Copa Davis. (Foto: IG de Guillermo Coria).

-¿Dónde se pueden ver los crecimientos de la Asociación?

-Somos la federación más grande de Latinoamérica, lejos, una de las mejores del mundo, con un 10% del presupuesto de las que tienen las grandes federaciones en el mundo. Tenemos nueve jugadores adentro del cuadro de Roland Garros. Es el segundo país en el mundo con más jugadores, Top 50, tres mujeres, top 100 después de 20 años. Eso son datos para mi son pura gestión.

-¿Dónde ponen el foco en las grandes promesas que se vienen?

-Estamos creando un sistema para los pibes de 14, 15, 16 años, que haya una escuela a fin de año donde se les hable. Yo los trato de de de mentalizar para que sepan de finanzas, para que estudien, para que usen la cabeza porque está lleno de gente alrededor de los jugadores, familias, entrenadores, financistas. Te dicen ´no, no, que se encargue de jugar´. Entonces cuando se encarga de jugar y no se encarga de sus finanzas, encargarse de sus finanzas es desarrollar su cabeza porque yo tengo un pibe que solamente juega al tenis, y te dicen ´no la plata que la maneja papá, no la plata, la cabeza enfocada en el tenis´. Tengo para contarte muchas historias de chicos que terminaron sin nada. ´No se mandó una cagada, papa. No, el que manejaba la guita. Yo confiaba, tenía firma y me dijo que hizo una mala inversión´. Entonces digo boludo con esos ejemplo mostrándoselo a los pibes de 15 o 17 años a fin de año para que hagas una escuela donde te van a hablar de finanzas, cómo manejarte con la prensa, cómo manejarte con el tema para que no te salga un doping, cómo manejarte con las mafias de las apuestas, cómo es hacer un montón de cosas desde ese lado.

-¿Recibieron una herencia complicada?

-Cuando nos vayamos nosotros, quiero que venga alguien atrás, darle la llave y decirle toma esta joya, cuídala. No como nosotros, que cuando arrancamos era un quilombo infernal. Pero ojo, no quiero criticar la gestión anterior. Los últimos 100 años se trabajó, hubo gente muy capaz, Hicieron las cosas bien y mal, como todos, como nosotros. Cosas bien y mal. Ahora nuestro objetivo es que el que venga mañana dale las llaves y mira esto. Acá están los botones. Esto funciona así, perfecto.

-¿Te gusta el formato actual de la Copa Davis?

-Nosotros votamos a favor en su momento, pero porque la Copa Davis tenía un problema muy complejo. A todos nos gusta la Copa Davis, como se juega el formato anterior. Eso no hay discusión. Nosotros como Federación queremos que algún día vuelva al formato anterior. Nosotros cuando votamos el momento del tema de la Copa Davis, obviamente nos criticaron algunos. Fue consensuado con los jugadores del momento porque nosotros hacía dos meses que no nos agarramos a los 15 que la estaban jugando y les dijimos ´muchachos pasa esto´, el 90% nos dijeron voten esto no lo mandamos solos a tomar una decisión, entonces siempre va a ser consensuado y somos muy democráticos en las decisiones que tomamos.

-¿Qué me decís de la actual camada de jugadores?

-Es es impresionante. Me saco el sombrero con Seba Báez porque tiene un corazón enorme, un juego y una cabeza ganador, además de futuro impresionante. Su entrenador, Seba Gutiérrez hizo un laburo fuera de serie, como lo lleva la verdad. Fran Cerúndolo es impresionante. La derecha que tiene, el saque, la mentalidad… también está volando. Todos tipos que están ahí, 20 del mundo. Su entrenador, Kevin, la rompe todo. Ahora incorporó a Franco Davin, uno de los mejores en todo el mundo. Muy inteligente de Fran incorporándolo, una persona que ganó Grand Slam con Gaudio con Del Potro. Al incorporarlo a su equipo es como decir un equipo de fútbol lo llama Guardiola para que me diga algo. Golazo. Tommy Echeverry hace un gran laburo. El año passado metió cuartos de final en Roland Garros. Son pibes que están creciendo, son sus primeros años en el profesionalismo. Imagínate con tres, cuatro años de experiencia lo que van a hacer

Seba Báez, promesa del tenis argentino que ya es una realidad. (Foto: IMAGO).

-¿Y de jugadoras?

-Nadia Podoroska, Juli Herrera, 20 años, una joya, está 70 del mundo. Carlé también está teniendo muy buenas actuaciones. A las mujeres se los apoyó mucho desde que entramos

Nadia Podoroska. (Foto: IMAGO).

-Pusieron el foco en el tenis femenino y hoy en día hay buenos resultados

-Cuando entramos a la Federación, el equipo argentino masculino por supuesto que competía en Primera División y las chicas estaban en una división más abajo. El equipo masculino llevaba kinesiólogo y las mujeres no les daba bola nadie. Automáticamente al equipo femenino pasó a tener exactamente lo mismo que el de varones. ¿Para qué? Para que estén más cómodas, para que confíen, para que esté más contentas, para que pueda ser atendida, para que jueguen torneos. Se hicieron más torneos de mujeres, un montón más. Si gran parte del presupuesto va para las mujeres, porque el tenis femenino no es que estaba descuidado, estaba desenchufado directamente. No es solamente enchufarlo y enchufar. Hay que empezar a trabajarlo. Las chicas muy contentas. Muchas reuniones, Muchas mujeres. Involucramos a trabajar. Nosotros. Flor Labat hizo un laburo impresionante. No me quiero olvidar de Mecha Paz.

Mariano Zabaleta habla con gran pasión de lo conseguido en la AAT desde que asumió como vicepresidente. El objetivo fue profesionalizar, conseguir sponsors y aumentar la masa societaria y eso se cumplió. Por delante quedan muchos desafíos más y todo indica que van camino a cumplirse. La Asociación está conducida por gente del tenis que hicieron felices a los argentinos adentro de una cancha y desde 2018 intentan hacer lo mismo desde otro lugar con mayores responsabilidades.