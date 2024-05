El Masters 1000 de Roma acaba de vivir un hecho histórico. Alejandro Tabilo, chileno que se encuentra en el ránking 32 del ATP, eliminó en dos sets a Novak Djokovic tras vencerlo por 6-2 y 6-3 en la ronda de 32° del certamen que se disputa en la capital de Italia en la previa del Roland Garros.

En el partido anterior al que vio como derrotado a Nole ante Tabilo, el serbio que ocupa el número 1 del mundo actualmente sufrió un hecho insólito tras ganarle a Corentin Moutet. Luego de haber vencido en primera ronda al francés, mientras firmaba ciertos autógrafos, Djokovic recibió un golpe en su cabeza producto de un botellazo que cayó desde la tribuna y que le impactó de lleno, generando que los médicos del estadio lo atiendan para comprobar que no posea lesiones.

Dos días después del incidente, este domingo, se dio la inesperada derrota frente al tenista chileno en la ronda de 32avos del Másters 1000 de Roma y, en conferencia de prensa tras la caída, Djokovic responsabilizó el suceso con la botella por su rendimiento ante Alejandro Tabilo.

Alejandro Tabilo logró una victoria histórica ante Djokovic (IMAGO)

“No lo sé, tendré que comprobarlo, pero podríaser“, respondió Djokovic a quienes le preguntaron por el episodio del botellazo y si éste había influido en su eliminación. Luego, sumó: “Mi estado era diferente. Hice un entrenamiento sencillo, no sentí nada, pero no estaba como las otras veces. Hoy, bajo mucho estrés, fue bastante malo, no en términos de dolor. Pero en términos de equilibrio no tenía coordinación. Era un jugador completamente diferente al de hace dos noches. Tengo que hacerme controles médicos y ver qué pasa“.

Lo cierto es que Alejandro Tabilo hizo historia al eliminar en una etapa prematura a Djokovic en un torneo disputado sobre polvo de ladrillo. Cabe destacar que después de Rafael Nadal, Nole es el máximo ganador histórico del Masters 1000 de Roma, con 6 títulos a lo largo de su carrera.

Djokovic llega en un mal momento a Roland Garros

Con su anticipada salida del Masters de Roma, el serbio no tendrá otra competencia antes del inicio del Roland Garros, el cual comenzará el próximo lunes 20 de mayo. Si bien Djokovic llega como campeón defensor al Grand Slam francés, su 2024 no es el mejor.

Es que sumado a la derrota reciente sufrida ante Tabilo en el Masters de Roma, Nole no ha podido ganar ningún título este año debido a que cayó en semifinales de Indian Wells, Montecarlo y el Australian Open. Su balance esta temporada es de 11-5 y buscará revalidar su año ganando el Roland Garros.