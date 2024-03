Carlos Alcaraz tuvo una prematura eliminación en el Masters 1000 de Miami cuando cayó en dos sets ante el búlgaro de 32 años, Grigor Dimitrov. Es que a pesar de haber sorteado sin incovenientes a su compatriota Roberto Carballés, a Gael Monfils y al italiano Lorenzo Musetti en rondas previas, los cuartos de final fue la etapa en la que el español de solo 20 años finalizó el torneo estadounidense al cruzarse con Dimitrov.

Luego del partido entre ambos europeos, el cual se llevó el búlgaro por 6-2 y 6-4, Alcaraz hizo un análisis de su rendimiento y el de su rival, lo que sirvió para que pueda explicar la derrota: “Tengo muchas frustraciones ahora, porque me hizo sentir como si tuviera 13 años. Fue una locura. Estuve hablando con mi equipo diciendo que no sé qué tengo que hacer. No conozco su debilidad, no sé nada“, señaló.

Sin embargo, el nacido en 2003 en la región de Murcia se mostró satisfecho por su rendimiento, pese a no haber podido estar cerca de ganar el título en el Masters 1000 de Miami, algo que sí logró en el 2022. “Creo que jugué un buen tenis. Salí de la pista pensando que probablemente tenía que haber cambiado mi juego un poco antes, pero de todos modos siento que jugué un buen tenis. No es perfecto, pero sí bueno. Tengo que entrenar. Estoy disfrutando de los entrenamientos y tengo muchas ganas de jugar el próximo torneo“, soltó tras la derrota con Dimitrov.

Más allá de su eliminación el pasado jueves en manos del búlgaro top 12 del ranking ATP, este domingo, que se disputa la final del certamen, a Carlos Alcaraz podría caerle una pésima noticia extra en lo que respecta a este torneo.

¿Por qué la final del Masters 1000 supone una mala noticia para Alcaraz?

La final del torneo de Miami enfrenta al ya mencionado Grigor Dimitrov, quien luego de eliminar a Alcaraz hizo lo propio con Alexander Zverev en tres sets (6-4, 6-7, 6-4), contra el italiano Jannik Sinner. El nacido en la provincia de Bolzano de 22 años va por su tercera final de Masters 1000 en Miami y por su segundo título en este rango de torneos tras haber obtenido el de Toronto en 2023.

Finalista en 2021 y en 2023, y cayendo ante Hubert Hurkacz y Daniil Medvédev respectivamente, Sinner buscará coronarse este domingo en Miami si vence a Dimitrov. En paralelo, irá por un premio duplicado: el título de este Masters 1000 haría que el italiano logre, por primera vez en su carrera, llegar al top 2 del ranking ATP. Así, superaría por menos de 100 puntos a Carlos Alcaraz, quien caería al tercer lugar.

En caso que esto suceda, Sinner daría con un hecho histórico en la carrera suya y del español, haciéndolo bajar de los dos mejores ubicados del ránking por primera ocasión desde septiembre del 2022. Y todo esto, a poco más de un mes del Roland Garros, el cual comenzará a desarrollarse a a mediados de mayo.

Claro está que si Jannik Sinner no vence a Dimitrov, Alcaraz conservará el top 2 y el italiano seguirá tercero. El búlgaro, en cambio, si se consagra campeón pegará un subidón de cinco posiciones, saliendo del 12° para quedar como el 7° mejor calficado en el ránking ATP.