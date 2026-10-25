Dónde ver EN VIVO Freiburg vs. Bayern por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

Freiburg recibe a Bayern este domingo 25 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Europa-Park-Stadion. Hay un dato que llama la atención antes de que ruede la pelota: el Freiburg llegó a esta fecha entre los mejores de la Bundesliga, algo poco habitual para un equipo que no suele estar peleando arriba en octubre.
El Bayern necesita reaccionar después de dos empates seguidos que lo dejaron cerca pero no arriba de la tabla, y un resultado positivo en campo ajeno le serviría para cortar esa racha sin triunfos.
La actualidad de ambos equipos
El Freiburg viene de una floja semana: cayó 3-0 ante Monaco y antes había perdido también contra Bayer 04, dos golpes que cortaron el envión que traía tras ganarle 3-2 a Jablonec. Aun así, está tercero con 13 puntos en seis partidos, una posición que pocas veces ocupa a esta altura del campeonato y que le da motivos extra para buscar un golpe de autoridad en su cancha.
El Bayern, por su parte, no pudo pasar del empate en sus últimos dos compromisos: 2-2 ante Arsenal y 3-3 como visitante frente a Viking, aunque en el medio goleó 6-1 al Leipzig. Esa irregularidad lo tiene segundo con 14 unidades, apenas por encima del Freiburg, y lo obliga a mostrar una versión más sólida si quiere seguir en la pelea de arriba.
El historial entre Freiburg y Bayern
La historia entre ambos es completamente favorable al Bayern, que ganó 39 de los 54 enfrentamientos frente a apenas 5 triunfos del Freiburg, con 10 empates en el medio. La diferencia de gol también es abrumadora: 132 tantos convertidos por el Bayern contra 46 del Freiburg en todo el historial.
En los cruces más recientes la tendencia se repite. El último antecedente terminó 2-3 a favor del Bayern jugando en Friburgo, y el anterior fue una goleada de 6-2 para el equipo bávaro. El Freiburg solo logró empatar uno de los últimos diez duelos, en 2024, y ganar ninguno.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/04/2026
|Freiburg vs. Bayern
|2-3
|Bundesliga
|22/11/2025
|Bayern vs. Freiburg
|6-2
|Bundesliga
|25/01/2025
|Freiburg vs. Bayern
|1-2
|Bundesliga
|01/09/2024
|Bayern vs. Freiburg
|2-0
|Bundesliga
|01/03/2024
|Freiburg vs. Bayern
|2-2
|Bundesliga
|08/10/2023
|Bayern vs. Freiburg
|3-0
|Bundesliga
|08/04/2023
|Freiburg vs. Bayern
|0-1
|Bundesliga
|04/04/2023
|Bayern vs. Freiburg
|1-2
|DFB Pokal
|16/10/2022
|Bayern vs. Freiburg
|5-0
|Bundesliga
|02/04/2022
|Freiburg vs. Bayern
|1-4
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Tubi Mexico, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Fandango
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Hoffenheim vs. Leverkusen
|Domingo 25 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
En síntesis
- Freiburg y Bayern se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 7 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por Tubi Mexico y FOX One.
- Freiburg suma 13 puntos en el torneo.
- Bayern suma 14 puntos en el torneo.