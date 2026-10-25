Dónde ver EN VIVO Freiburg vs. Bayern por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

Freiburg y Bayern se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Europa-Park-Stadion, por la jornada 7 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Freiburg recibe a Bayern este domingo 25 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Europa-Park-Stadion. Hay un dato que llama la atención antes de que ruede la pelota: el Freiburg llegó a esta fecha entre los mejores de la Bundesliga, algo poco habitual para un equipo que no suele estar peleando arriba en octubre.

El Bayern necesita reaccionar después de dos empates seguidos que lo dejaron cerca pero no arriba de la tabla, y un resultado positivo en campo ajeno le serviría para cortar esa racha sin triunfos.

La actualidad de ambos equipos

El Freiburg viene de una floja semana: cayó 3-0 ante Monaco y antes había perdido también contra Bayer 04, dos golpes que cortaron el envión que traía tras ganarle 3-2 a Jablonec. Aun así, está tercero con 13 puntos en seis partidos, una posición que pocas veces ocupa a esta altura del campeonato y que le da motivos extra para buscar un golpe de autoridad en su cancha.

El Bayern, por su parte, no pudo pasar del empate en sus últimos dos compromisos: 2-2 ante Arsenal y 3-3 como visitante frente a Viking, aunque en el medio goleó 6-1 al Leipzig. Esa irregularidad lo tiene segundo con 14 unidades, apenas por encima del Freiburg, y lo obliga a mostrar una versión más sólida si quiere seguir en la pelea de arriba.

El historial entre Freiburg y Bayern

La historia entre ambos es completamente favorable al Bayern, que ganó 39 de los 54 enfrentamientos frente a apenas 5 triunfos del Freiburg, con 10 empates en el medio. La diferencia de gol también es abrumadora: 132 tantos convertidos por el Bayern contra 46 del Freiburg en todo el historial.

En los cruces más recientes la tendencia se repite. El último antecedente terminó 2-3 a favor del Bayern jugando en Friburgo, y el anterior fue una goleada de 6-2 para el equipo bávaro. El Freiburg solo logró empatar uno de los últimos diez duelos, en 2024, y ganar ninguno.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/04/2026 Freiburg vs. Bayern 2-3 Bundesliga 22/11/2025 Bayern vs. Freiburg 6-2 Bundesliga 25/01/2025 Freiburg vs. Bayern 1-2 Bundesliga 01/09/2024 Bayern vs. Freiburg 2-0 Bundesliga 01/03/2024 Freiburg vs. Bayern 2-2 Bundesliga 08/10/2023 Bayern vs. Freiburg 3-0 Bundesliga 08/04/2023 Freiburg vs. Bayern 0-1 Bundesliga 04/04/2023 Bayern vs. Freiburg 1-2 DFB Pokal 16/10/2022 Bayern vs. Freiburg 5-0 Bundesliga 02/04/2022 Freiburg vs. Bayern 1-4 Bundesliga

Horario del partido

México (CDMX): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 13:30 hs

13:30 hs Colombia: 11:30 hs

11:30 hs Perú: 11:30 hs

11:30 hs Chile: 13:30 hs

13:30 hs España: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Hoffenheim vs. Leverkusen Domingo 25 de octubre 08:30 11:30 15:30

En síntesis

Freiburg y Bayern se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 7 de la Bundesliga.

se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 7 de la Bundesliga. El partido se transmitirá por Tubi Mexico y FOX One .

y . Freiburg suma 13 puntos en el torneo.

suma 13 puntos en el torneo. Bayern suma 14 puntos en el torneo.