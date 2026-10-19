Tras los tres goles de Luis Díaz, Bayern apunta a quitarle un jugador al FC Barcelona

Bombazo en el mercado europeo. Descubre al jugador del FC Barcelona que el Bayern Múnich quiere fichar tras los tres goles de Luis Díaz.

Bayern Múnich es consciente que tiene una deuda pendiente con sus aficionados al no haber ganado la Champions League desde 2020, así que estaría decidido a ir por un jugador del FC Barcelona para romper el mercado con una joya. Todo después de los tres goles de Luis Díaz.

En la parte ofensiva, pocas son la dudas que deja el Bayern. No por nada viene de ganarle 6-1 al RB Leipzig con un hat-trick de ‘Lucho’ Díaz en la sexta fecha de la Bundesliga. Sin embargo, la defensa es el gran asterisco en el rendimiento de los dirigidos por Vincent Kompany.

Solo en el último partido que disputó el Bayern Múnich en la Champions League 2026-27 antes de enfrentar al Arsenal, recibieron tres goles de un equipo de Noruega como lo es el Viking. Hay que traer sangre nueva y un defensor del FC Barcelona sería el apuntado.

Bayern apunta a quitarle un jugador al FC Barcelona tras los 3 goles de Díaz

El escudo del Barça y Luis Díaz. (Foto: archivo particular y Getty)

“Según informes, el FC Bayern de Múnich busca reforzar su defensa y ha puesto sus ojos en un candidato interesante del FC Barcelona. De acuerdo con información de ‘fussball-news.de’, el club bávaro sigue de cerca la evolución de Gerard Martín. El español de 24 años se ha consolidado como una opción fiable en la defensa bajo las órdenes de Hansi Flick y ha despertado el interés de varios de los mejores clubes europeos”, publicó el periodista Ekrem Konur.

El valor en el mercado de Gerard Martín que lo tiene en la órbita del Bayern

No solo es el Bayern Múnich, Konur también informó que Inter de Milán, Liverpool, Chelsea y Tottenham Hotspur, también están interesados en Gerard Martín, a quien el portal ‘Transfermarkt’ le da un valor en el mercado de 40 millones de euros.

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