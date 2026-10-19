“Solo queda…”: El DT argentino del RB Leipzig tras sufrir el hat-trick de Luis Díaz

Rendidos ante la magia del colombiano. Descubre la sincera confesión del DT argentino del RB Leipzig tras sufrir el triplete de Luis Díaz.

Oficialmente, Luis Fernando Díaz Marulanda se encendió en la temporada 2026-27. Luego de romper con un gol la maldición de seis goles anulados de manera consecutiva, llegó el primer hat-trick de ‘Lucho’ con el Bayern Múnich de esta campaña, y Martín Demichelis, el DT argentino del RB Leipzig, no le quedó alternativa de admitirlo todo.

Todo empezó al minuto 12 del primer tiempo cuando Díaz solo necesitó de dos toques para quedar de frente al arco y abrir el marcador. Luego, el extremo asistió a Aleksander Pavlovic para el 2-0 del Bayern Múnich, y lo mejor estaba por venir.

Luis Díaz recibió por izquierda, enganchó y a guardar. Bayern ganaba 4-0 y para terminar de sentenciar la goleada al RB Leipzig nada mejor que un tercer gol de ‘Lucho’. El jugador colombiano volvió a necesitar dos toques para marcar una anotación de gran factura, completar un hat-trick y hacer reaccionar a Martín Demichelis.

“Solo queda…”: El DT argentino de RB Leipzig tras el hat-trick de Luis Díaz

Demichelis y Díaz. (Foto: Getty)

Luego de perder 6-1 contra el Bayern Múnch y sufrir un hat-trick de Luis Díaz, el DT argentino del RB Leipzig no tuvo alternativa y confesó que “cuando vienes a Múnich, sabes la calidad del rival que te espera. Aun así, queríamos mostrar una actitud muy diferente sin balón. No lo conseguimos. Al final, solo queda felicitar al rival“.

El puntaje de Luis Díaz tras sus tres goles en Bayern vs. RB Leipzig

Con tres goles, una asistencia, 29 de 35 pases precisos en campo rival, cuatro pases clave y cuatro recuperaciones era imposible que no fuera la figura del partido. Luis Díaz recibió la calificación perfecta de 10 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, por lo hecho en el triunfo del Bayern Múnch al RB Leipzig en la sexta fecha de la Bundesliga.

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