Signos del Zodiaco:

Aries (marzo 21-abril 20)

Hay días en que luchas y te esfuerzas con rabia y coraje, pero al final no ves resultados y parece que todo lo que has hecho no vale para nada, como te va a suceder hoy. Pero no debes fiarte de las apariencias, todo dará fruto a su tiempo.





Tauro (abril 21-mayo 20)

Debes tener cuidado porque los gestos amables que ves exteriormente pueden tener poco que ver con la realidad, al menos en algunos casos. Una persona que crees tu amiga te tiene, en el fondo, una enorme envidia.



Géminis (mayo 21-junio 21)



Será un día que irá de menos a más porque al principio quizás no te encuentres demasiado bien de ánimo, pero según avance el día todo se irá poniendo más a tu favor en lo anímico o en lo material y mundano, y al final saldrá como tú deseas.





Cáncer (junio 22-julio 22)

Las cosas te irán bien en el trabajo y también tendrás momentos de felicidad en la vida íntima. Pero todo esto será así sobre todo porque tú te encuentras bien y tus emociones están en positivo. Buen día para desplegar una gran actividad y también para relacionarte.





Leo (julio 23-agosto 22)



La suerte ha vuelto a estar de tu lado y es el momento de resolver muchos problemas antiguos que te están agobiando.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Comienzas la semana con mucho ánimo, pero también con bastante preocupación o agobio, porque las cosas nunca son tan perfectas como tú las desearías. No te es nada fácil relajarte, pero en realidad no vas a tener un mal día.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

En el trabajo afrontaréis algunos problemas imprevistos, aunque al final todo se solucionará con éxito, y luego más tarde viviréis momentos muy felices con vuestros seres queridos.





Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Tienes fuerza y astucia para vencer y no necesitas a nadie, más bien sería al revés, quizás los demás te necesiten a ti muy pronto. Ahora lo vas a pasar un poco mal, pero luego acabarás ganando gran prestigio y autoridad.





Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

El destino está a tu favor, pero tú no te encuentras del todo bien y tienes algunos temores sin fundamento.





Capricornio (diciembre 22-enero 20)

No hay razón para que te sientas así, pero lo cierto es que hoy estarás especialmente sensible, sobre todo por problemas afectivos y familiares que vienen de bastante atrás









Acuario (enero 21-febrero 19)

Las calamidades que temías no han sucedido, pero las cosas buenas que esperas sí van a llegar y te demostrarán que por grandes que sean las pruebas al final el bien acaba triunfando sobre el mal.







Piscis (febrero 20-marzo 20)

Tu verdadero mundo no es este en el que se posan tus pies, sino un ámbito mucho más espiritual, y las pruebas y sacrificios hacen que cada día te acerques más a él y valores menos las cosas materiales que apasionan a los demás. Ver la predicción de hoy.