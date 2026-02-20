Este sábado 21 de febrero, el mundo del boxeo se paraliza con una cartelera de lujo desde el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En el evento estelar, dos de los nombres más mediáticos y talentosos de la actualidad, Ryan García (24-2) y Mario Barrios (29-2-2), se enfrentarán por el codiciado cinturón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo.

Una noche cargada de títulos mundiales

La velada no se queda solo en el evento estelar, ya que contará con otras dos peleas de campeonato que prometen acción desde el primer round:

FIB Superligero: El invicto Richardson Hitchins se mide ante el peligroso Oscar Duarte .

El invicto se mide ante el peligroso . AMB Superligero: Gary Antuanne Russell buscará redimirse ante el imbatido japonés Andy Hiraoka.

El afiche de la pelea central

Coordenadas para ver la pelea en Chile

A diferencia de otros grandes eventos, esta jornada no contará con señal televisiva tradicional en la región, por lo que los fanáticos deberán recurrir a la tecnología:

Horario evento: 21:00 horas (Chile).

21:00 horas (Chile). Horario estelar (García vs. Barrios): No antes de las 01:30 AM.

No antes de las 01:30 AM. Plataforma: Exclusivo por DAZN .

Exclusivo por . Costo: El acceso al PPV tiene un valor de $18.752 CLP, el cual puede incluir una prueba de suscripción por 7 días.

Cartelera Completa