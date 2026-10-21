Los merengues vienen con un envión anímico y buscan mantener su invicto en la fase de liga de la UEFA Champions League.

Este miércoles se sigue disputando la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League y uno de los partidos más atractivos de la jornada es entre Real Madrid y el RB Leipzig.

Los merengues buscan seguir invictos en el plano internacional, donde vienen de vencer a dos grandes de Italia, como lo son Inter de Milán y la Roma.

Además, en La Liga recuperaron la tercera posición tras golear por 4-1 al Sevilla el pasado domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.

En esta ocasión, el equipo que dirige José Mourinho vuelve a ser local en la Casa Blanca para recibir al conjunto alemán, que está séptimo en la Bundesliga.

Para esta jornada, el Madrid saltará a la cancha con sus grandes figuras, como Federico Valverde, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y su nueva joya, el marfileño Yan Diomandé.

Mou también se da el lujo de dejar en la banca al campeón del mundo Marc Cucurella, el brasileño Éder Militao, el francés Eduardo Camavinga, el portugués Bernardo Silva, entre otros, pensando también en el clásico contra Barcelona del próximo domingo.

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Por ahora las únicas bajas que tiene el gigante español son Rodrygo y Raúl. Asencio.

Está todo preparado en el Estadio Santiago Bernabéu. (Foto: Ángel Martínez/Getty Images)

¿A qué hora es el partido de Real Madrid vs, RB Leipzig?

El partido entre Real Madrid y RB Leipzig por la tercera fecha de la Champions League se juega este miércoles 21 de octubre a las 16:00 horas de Chile en el Santiago Bernabéu.

¿Quién transmite en Chile este partido de la Champions League?

Este partido será transmitido EN VIVO en Chile a través de la señales de ESPN 5 y ESPN Premium. En streaming se podrá ver en la plataforma Disney+ con suscripción al plan premium.