El Niño Maravilla se encuentra con la posibilidad de sumar el título número 22 de su carrera en la final del Campeonato Canadiense 2026.

Este miércoles todos los ojos están puestos sobre la figura de Alexis Sánchez que disputa su primera final con el CF Montréal, equipo al que reforzó en el último mercado de pases de la Major League Soccer (MLS).

Si bien al delantero chileno le ha costado el comienzo en la liga norteamericana, pues llegó como jugador designado al colista de la Conferencia Este y hasta el momento solo ha podido ganar dos de 11 partidos -sin poder anotar-, esta jornada tiene una gran posibilidad de festejar.

Esto porque el Montréal enfrenta al Forge FC de Hamilton en la final del Campeonato Canadiense, el torneo que reúne a todos los equipos profesionales de aquel país, incluidas las tres franquicias que compiten en la MLS.

En esta ocasión, el rival del Impact es el Forge FC que compite en la joven Premier League de Canadá y que viene de eliminar en semifinales al Supra de Québec, otro equipo de la liga local.

Mientras que el Montréal dejó en el camino a uno de los pesos pesados, el Vancouver Whitecaps, que también milita en la MLS y era el campeón defensor de la ‘Copa Voyageurs’, trofeo que entrega el Campeonato Canadiense.

En aquella llave, el tocopillano sumó minutos tanto en la ida como en la vuelta, que terminó con un global de 3-2 a favor de los azul y negro.

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El Montréal es el gran favorito para quedarse con el trofeo esta noche, pues se trata del máximo ganador de esta competencia, con 11 títulos. Aunque el último fue en 2021.

Además de recibir el trofeo, el campeón sacará pasajes directos para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, antes conocida como Concachampions.

Este podría convertirse en el título número 22 en la carrera del Niño Maravilla, quien ha triunfado en Sudamérica, Europa y también a nivel internacional con la Selección Chilena.

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En 2021 fue la última vez que CF Montréal ganó el Campeonato Canadiense. (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images)

¿A qué hora es la final entre CF Montréal y Forge FC?

La final del Campeonato Canadiense se disputa este miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Saputo del Montréal.

¿Quién transmite esta final del Campeonato Canadiense?

Esta final NO tiene transmisión oficial para Chile, pero se puede encontrar en vivo en la plataforma OneSoccer, que posee los derechos del torneo. En Canadá irá por el canal deportivo TSN y en Estados Unidos por Fox Sports 2.