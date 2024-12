Cobreloa está en un proceso de conformación de su plantel para competir en la Primera B 2025. Los Zorros ya se han reforzado con Cristian Muga, Gabriel Rojas, David Tapia, Leandro Barrera, Gustavo Gotti y Gerardo Navarrete.

Sin embargo, debido se espera la llegada de varios refuerzos más en una plantilla que tendrá grandes cambios respecto a lo que fue la que jugó en Primera División este 2024. Camilo Pino tiene plena confianza en el trabajo de conformación del plantel que están realizando el gerente deportivo, Mauricio Pozo y el director técnico, César Bravo.

“Las platas ya no son las mismas que el año pasado y están trabajando a conciencia. Veo que están haciendo un buen trabajo tanto César como Mauricio, están trabajando con lo que tienen, con el presupuesto que se maneja”, expresó el referente loíno en diálogo con BOLAVIP.

En ese sentido, valora que no resientan las finanzas de Cobreloa en el mercado: “Eso por un lado es bueno, tampoco dejan tan encalillado al club, en el cual muchas veces tiramos la moneda para atrás. Esta vez a lo mejor no va a haber un equipo como para pelear, pero sí para mantenernos dentro de los ocho y eso es bueno”.

Pino tampoco piensa en una cantidad excesiva de incorporaciones: “Obviamente que la gente está inquieta, porque tampoco ve muchos refuerzos. A lo mejor no hay que tener muchos refuerzos, hay que tener los que son los adecuados y ahí trabajar bien”.

También mencionó que algunos futbolistas no han respondido a los llamados del DT: “César tiene un montón de lista de jugadores que ha llamado y no les han contestado, porque a lo mejor son un poco más caros y no hay dinero”.

“Hay que estar tranquilos, que la gente esté tranquila. Se va a hacer un buen equipo, con gente que quiera venir a Cobreloa, que tenga hambre, toda esa disposición para que el equipo salga adelante”, agregó.

Gustavo Gotti regresa a Cobreloa. (Foto: Photosport)

Camilo Pino elogia a Gustavo Gotti

El destacado exjugador de Cobreloa valora la actitud de Gustavo Gotti, quien vuelve al club pese a no ser considerado este 2024 tras ser una de las figuras en el ascenso el 2023. “Al final cuando uno quiere, las cosas se dan así”.

En ese sentido tiene expectativas en el ariete: “A lo mejor Gotti va a demostrar nuevamente que es capaz de ser el goleador de la Primera B. Tiene las condiciones. Él ya conoce la zona y creo que se va adaptar mucho que los que van a llegar”.