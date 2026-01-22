En medio del movido mercado de fichajes de Primera B, una verdadera polémica se destapó en Cobreloa luego que se diera a conocer que uno de los cadetes investigados por una presunta violación masiva en 2021 podría volver al profesionalismo.

Se trata de Rivaldo Hernández, quien fue detenido en 2024 y quedó en prisión preventiva por el presunto abuso sexual contra una joven durante una fiesta junto a otros 8 futbolistas. Tras lograr la libertad condicional en septiembre de 2025, el futbolista se mantiene entrenando con el plantel naranja de cara a la presente temporada.

Rivaldo Hernández entrena con el plantel de Cobreloa mientras resuelve su situación legal (Photoport).

La situación de Rivaldo Hernández

En las últimas horas fue el propio presidente de Cobreloa, Harry Robledo, quien se refirió a la situación del lateral, quien se mantiene con reclusión nocturna mientras dure la investigación y se lleve a cabo el juicio, donde algunos excompañeros arriesgan hasta 18 años de cárcel.

“Rivaldo va a estar con nosotros, él quiere quedarse, pero estamos viendo el tema legal de él, mientras tanto le vamos a dar la posibilidad de que entrene acá con el plantel“, señaló el máximo dirigente loíno al medio “En La Línea”.

En ese mismo contexto, el presidente de Cobreloa descartó la existencia de un pre contrato con el jugador. “Hay solamente un acuerdo, el técnico también desea que Rivaldo se quede pero tenemos que ver claramente su tema legal”, sentenció.

Tras cerrar el plantel 2026, Cobreloa se alista para debutar en la Liga de Ascenso ante Deportes Temuco. A Calama llegaron como nuevas caras: Diego Tapia, Diego García, Felipe Fritz, Bastián San Juan, Jorge Paul Gatica, Tomás Aránguiz, Matías Sandoval y Vicente Conelli.

Datos clave…