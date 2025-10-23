Cobreloa se entrena pensando en la recta final de la Primera B, donde ya no puede ascender de manera directa a la Primera División, pero tiene grandes chances de meterse en la liguilla y pelear por un cupo a la máxima categoría del fútbol chileno.

A los entrenamientos de los loínos volverá Rivaldo Hernández, quien estuvo involucrado en el connotado caso de violación grupal e incluso fue formalizado. Eso sí, Hernández no puede jugar ya que no se encuentra inscrito.

La medida fue anunciada en un comunicado del club: “Durante la tarde-noche del lunes 21 de octubre, fue notificado oficialmente del cambio en la medida cautelar que afectaba al jugador Rivaldo Hernández, quedando este en condiciones legales de retomar sus actividades deportivas”, reza.

Rivaldo Hernández vuelve a los entrenamientos en Cobreloa. | Foto: Photosport

“En virtud de lo anterior,y considerando que el futbolista mantiene contrato vigente con la institución, como club hemos dispuesto su reincorporación a los entrenamientos del plantel profesional, cumpliendo con las obligaciones laborales y reglamentarias que establece la ley”, sigue.

En el cierre, aportan que “Cobreloa reafirma su compromiso con el respeto a la normativa vigente, la presunción de inocencia y el desarrollo responsable de sus funciones deportivas, manteniendo el foco en lo estrictamente futbolístico. Finalmente, como club invitamos a hinchas, medios y comunidad en general a acompañar este proceso con respeto y responsabilidad”.

La medida, eso sí, no gustó para nada a los hinchas loínos quienes se expresaron en Redes Sociales: “Insólito”, “No podemos tener a un violador en el club” y “No hacen nada bien” fueron algunos de los epítetos que se podía leer de parte de los hinchas.

¿Cuándo juega Cobreloa?

Cobreloa recibirá en un duelo de alto impacto a Santiago Wanderers este domingo 26 de octubre a las 3 de la tarde, compromiso válido por la penúltima fecha de la Primera B 2025.