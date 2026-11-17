En Cobreloa se jugarán la última gran carta para contar con Gustavo Gotti en la final ante San Luis de Quillota.

Cobreloa ya empieza a prepararse con todo para lo que será su definición por el ascenso ante San Luis de Quillota, el que se disputará este fin de semana en el Estadio Santa Laura.

Para lo que es esta gran final, el conjunto que comanda Mario Salas tiene un importante problema y todo esto es que no podrá contar con el su goleador, Gustavo Gotti.

El goleador de los ‘Loínos’ llegó a su décima amonestación en el último duelo ante Deportes Puerto Montt y con esto, deberá cumplir una fecha de suspensión, el que lo dejará fuera del partido ante San Luis.

Pero en Cobreloa, no se quedarán de brazos cruzados y en esta jornada, harán su última gran movida para poder contar con la presencia de su gran goleador para este compromiso vital.

Cobreloa busca contar con Gotti | Foto: Photosport

Según informó el periodista, Pedro Marín en su cuenta de ‘X’, desde Cobreloa se jugarán con todo hoy en el Tribunal de Penalidades para quitarle la tarjeta amarilla a Gustavo Gotti y que este, pueda decir presente ante San Luis de Quillota.

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“Directivos de Cobreloa enviaron todos los antecedentes para realizar la apelación por la tarjeta amarilla mostrada a Gotti al Tribunal de Penalidades a la espera que pueda zafar y jugar contra San Luis en la gran final del ascenso”, informó el comunicador.

Por esto, esta jornada será clave para Cobreloa, en la que desde el Tribunal de Disciplina tomarán la decisión ante esta apelación sobre Gustavo Gotti, en donde los ‘Loínos’ conocerán si contarán o no con su gran goleador para un duelo crucial.

Directivos de Cobreloa enviaron todos los antecedentes para realizar la apelación por la tarjeta amarilla mostrada a Gotti al Tribunal de Penalidades a la espera que pueda zafar y jugar contra San Luis en la gran final del ascenso — PEDRO MARIN NAVARRO (@MARINNSTER) November 16, 2026