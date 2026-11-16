Alarma en Cobreloa: el duro golpe que sacude al equipo antes de la final por el ascenso ante San Luis

El entrenador Mario Salas recibe una dura noticia en Cobreloa previo a la final con San Luis de Quillota.

Cobreloa logró una importante victoria por 3-0 ante Deportes Puerto Montt en la última fecha de la Liga de Ascenso, resultado que le permite a los ‘Loínos’ seguir soñando con el título y conseguir su anhelada vuelta a primera.

Con la victoria del conjunto ‘Naranja’ y San Luis de Quillota, ambos equipos disputarán una final inédita para definir al campeón de la Liga de Ascenso y que salga como vencedor, se quedará con el título y el esperado ascenso.

Para lo que será esta gran final que se disputará en el Estadio Santa Laura, el conjunto ‘Loíno’ tendrá una importante y dura baja para enfrentar a los ‘Canarios’, en donde una gran figura estará ausente.

Se trata del delantero y goleador, Gustavo Gotti, quien no podrá ser opción para Cobreloa en su duelo decisivo ante San Luis de Quillota al llegar a su décima tarjeta amarilla en la temporada en su reciente duelo ante Deportes Puerto Montt.

Gotti no podrá ser opción en Cobreloa | Foto: Photosport

Al llegar a su décima amonestación, el goleador del conjunto naranja deberá cumplir una fecha de suspensión, el que lo dejará fuera del duelo definitorio ante los ‘Canarios’.

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De esta forma, Mario Salas tiene un importante problema que solucionar en Cobreloa, en la que deberá encontrar al reemplazo de su goleador para esta importante final ante San Luis.

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