En Cobreloa están en busca del milagro en las últimos cuatro partidos que le quedan en la recta final del Campeonato Nacional 2024, donde intentarán revertir la compleja situación y salvarse del descenso.

Actualmente los Mineros están en la decimoquinta posición con 24 puntos, en zona de descenso directo. Y este lunes, tendrán una verdadera final contra el colista del torneo, Deportes Copiapó (23 pts.).

En la previa de este choque, conversó con BOLAVIP un histórico de los loínos, como lo es Óscar Wirth. El exarquero, se refirió a lo que debe pasar para mantener la categoría.

“O sea, está claro que los partidos que quedan son definitivos, ya no hay vuelta a quedarle. No hay vuelta a quedarle, ya no se puede dar. O sea, pueden manejar un poco la instancia cuando juega de visita y cuando juega de local, pero jugando de local, no te queda otra alternativa que ganar”, comenzó diciendo.

De no ser así, Wirth indicó que de no conseguir la victoria ante Copiapó, se comenzará a sellar el descenso de Cobreloa. “Exactamente, yo creo que sí, yo creo que sí. Se coloca muy pesada la pista, sí”, afirmó.

Óscar Wirth, ex futbolista y director deportivo de Cobreloa.

Óscar Wirth se la juega por los resultados que necesita sacar Cobreloa

En la instancia, quien también fuera director deportivo del club calameño, se la jugó con los resultados que debería sacar el equipo ante Copiapó, Deportes Iquique, O’Higgins y Universidad Católica, el primero y último de ellos en calidad de loca.

“Si tú te pones a pensar fríamente, tú dices que gano los dos partidos que tengo de local y empato los dos afuera, con eso quizás tenga la posibilidad de poder salvarme”, concluyó el ídolo de los naranjas.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Cobreloa vs Deportes Copiapó?

El partido entre Cobreloa y Copiapó se disputará este lunes 7 de octubre, a las 20 horas, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama. Este duelo cerrará la fecha 27 del Campeonato Nacional 2024.