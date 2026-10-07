La tajante decisión de Mario Salas en Copa Chile que dejó sin palabras a todo Cobreloa

El 'Comandante' decidió no dirigir la revancha de Copa Chile ante Coquimbo Unido. Su ayudante Patricio Lira, será el DT de Cobreloa este miércoles.

Cobreloa tomó una decisión estratégica pensando en la recta final de la Primera B. Y es que el técnico Mario Salas no viajará a Coquimbo para dirigir este miércoles la revancha de los cuartos de final de Copa Chile ante el conjunto ‘Pirata’ y se quedará en Calama preparando el próximo desafío en la Liga de Ascenso.

El técnico de los loínos decidió “guardarse” para el compromiso de este domingo frente a Deportes Copiapó, donde Cobreloa buscará seguir firme en la lucha por el ascenso. La prioridad del club está puesta en la Primera B, pese a que el equipo todavía tiene opciones de avanzar en la Copa Chile tras caer por 2-1 en el duelo de ida.

Con un equipo alternativo, Cobreloa buscará dar el golpe en Copa Chile (Photosport).

Por lo mismo, será su ayudante Patricio Lira quien estará a cargo del plantel en el Francisco Sánchez Rumoroso. Cobreloa presentará una formación alternativa, con una delegación conformada mayoritariamente por jugadores de la cantera.

Entre los futbolistas considerados estarán los arqueros Hugo Araya y Diego Tapia, además de Tomás Aránguiz. La principal novedad será la presencia de Vicente Conelli, quien tendrá la oportunidad de sumar minutos en la revancha ante los piratas.

El duelo entre Coquimbo Unido y Cobreloa se disputará este miércoles desde las 19:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso. Luego, los loínos volverán a enfocarse en la Primera B para visitar a Deportes Copiapó este domingo 11 de octubre, a las 15:00 horas, en el Luis Valenzuela Hermosilla.

Publicidad

En síntesis…