Cobreloa sigue celebrando lo que es su vuelta a la primera división tras coronarse como campeones dentro de la Liga de Ascenso, en la que venció en definición por penales a San Luis de Quillota.

Ya pensando en lo que será su retorno a la división de honor, en esta jornada dos grandes noticias recibieron los hinchas ‘Loínos’, en la que se confirmaron dos importantes renovaciones de cara al 2027.

El primero, es el entrenador Mario Salas, quien llegó a buen puerto en sus conversaciones con la dirigencia y seguirá ligado a Cobreloa por toda la temporada 2027, en donde en sus redes sociales anunciaron con bombos y platillos dicho acuerdo.

“Cuerpo técnico renovado. Estamos felices de anunciar que el CT campeón de Cobreloa ha sido renovado de cara a la temporada 2027. De esta forma, el DT Mario Salas y su equipo técnico comienzan desde ya a proyectar la temporada en la cual el Zorro cumplirá 50 años”, informaron.

Salas seguirá en Cobreloa | Foto: Photosport

González también sigue en Cobreloa

Otro de los grandes anuncios que recibió el hincha de Cobreloa es por la renovación del defensor y capitán, Rodolfo González, quien también permanecerá dentro del club para su vuelta en la primera división.

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“Nos complace anunciar que Rodolfo González ha renovado su vínculo contractual con Cobreloa de cara a la temporada 2027. ¡Vamos Arriba Capitán!”, señalaron en las redes.

Con estos dos importantes anuncios, en Cobreloa buscarán acelerando su situación con el tema renovaciones, en la que jugadores como Hugo Araya, Diego Tapia, Diego García y Álvaro Delgado, aún no saben que será de su futuro en el club.

Cuerpo técnico renovado ✅✍️ Estamos felices de anunciar que el CT campeón de Cobreloa ha sido renovado de cara a la temporada 2027 🥳🤩 De esta forma, el DT Mario Salas y su equipo técnico comienzan desde ya a proyectar la temporada en la cual el Zorro cumplirá 50 años 🏆🔥⚽️ https://t.co/3aSPId7cTK — Cobreloa (@Cobreloa_SADP) November 25, 2026

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