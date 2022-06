Colo Colo está en la cuenta regresiva para sumar refuerzos de cara a este segundo semestre. Gustavo Quinteros está inquieto por la no llegada de nuevos nombres al equipo, pues tiene varios desafíos por delante.

El Cacique retornó de su intertemporada en Argentina y la dirigencia no pudo cumplir con el técnico santafesino con los jugadores solicitados. Uno de los anhelos del entrenador albo era el retorno de Martín Rodríguez, quien precisamente dejó la tienda colocolino y se fue al Altay de la Superliga turca.

Sin embargo todo aquello no prosperó, a pesar que hubo acercamientos para contar nuevamente con el Tín en Macul, la situación no tuvo un final feliz y el mismo jugador reconoció que su llegada al Monumental no se iba a dar.

Tras varios días de incertidumbre sobre el futuro del jugador, apareció un nuevo interesado para contar el extremo y es de la MLS. El DC United fue uno de los elencos que fijó los ojos en el futbolista de 27 años e incluso ya aseguran que tiene todo acordado para ser nueva incoporación de la escuadra estadounidense.

El periodista confirma que está todo listo para que el delantero sea jugador del equipo estadounidense | @SoccerInsider, Twitter

El periodista Steven Goff del Washington Post, dio a conocer en su cuenta de Twitter la confirmación del acuerdo entre el Altay y el equipo norteamericano.

"DC United completa la adquisición por transferencia del atacante chileno Martín Rodríguez de Altay en la Superliga turca, dicen las fuentes. Terminando el papeleo. DCU utilizará TAM $. Se espera que juegue en algún momento del próximo mes después de que se abra la ventana de transferencia (7 de julio), visa aprobada", cerró.