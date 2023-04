A mediados del año 2022, ante la partida de Pablo Solari a River Plate, Colo Colo incoporó a dos jugadores para tener más variantes por las bandas: Marco Rojas y Agustín Bouzat. En el semestre y medio que llevan, el 'Kiwi' no logró afianzarse como titular, mientras que el argentino lo hizo en una posición distinta a la que llegó.

El puntero izquierdo, que no brilló en esa posición y que solo destacó por su función táctica, se hizo un hueco en el nuevo esquema de Gustavo Quinteros que ha utilizado en los últimos partidos: como lateral volante por la izquierda.

ver también Hinchas de Colo Colo se vuelven locos por el partido de Bouzat ante Monagas

En esta zona de la cancha el trasandino de 29 años ha sido uno de los más regulares, siendo reconocido por los hinchas albos. Sin embargo, Bouzat está a préstamo con opción de compra en Colo Colo hasta diciembre de 2023, y en la conferencia de prensa de este viernes abordó su futuro:

"He disfrutado cada momento que he tenido la posibilidad de estar en este club, obviamente cuando a uno las cosas le salen de mejor manera y cuando el equipo esta en una mejor posición uno disfruta más, o ve las cosas de mejor manera, pero creo que he disfrutado cada momento que me ha tocado estar acá, cada entrenamiento, cada partido", comenzó el actual lateral del Cacique.

Bouzat dio luces sobre su presente y futuro en Colo Colo | Foto: Photosport

En un principio, Bouzat valoró más el presente que tiene a lo que vendrá más adelante en Macul: "Uno por ahí no se pone a pensar mucho en lo que viene porque uno se enfoca en el presente y creo lo más importante que cada uno tiene que defender es eso, estar presente, en el momento, disfrutar cada minuto y cada momento".

Pero luego mostró su ilusión de mantenerse ligado al Cacique una vez finalice la cesión que le otorgó Vélez Sarsfield a los Albos: "Después a uno le gustaría seguir porque es un club grande de Sudamérica y siempre es prestigioso defender estos colores".

ver también Fouillioux resalta la importancia de Bouzat en Colo Colo

"Estoy en un momento donde me siento cómodo y con confianza, eso es gracias al equipo y a los compañeros que hacen que uno pueda explayar su juego también”, cerró sobre su actual momento en donde es el dueño de la banda izquierda del esquema de Gustavo Quinteros.