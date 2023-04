Dentro de esta jornada en Colo Colo se vivió una tensa reunión de accionistas en Blanco y Negro, en la que diversos temas aparte del tema de votaciones fueron los que saltaron a la mesa sobre el presente del club, en la que los incidentes que han ocurrido en el Estadio Monumental se llevaron gran parte de las miradas.

Sobre estos hechos, el presidente de la concesionaria, Alfredo Stöhwing tomó la palabra y se refirió a lo que fue la sanción que recibió el club para el próximo año, en el que tendrá que recibir a la Universidad de Chile sin público tras los incidentes ocurridos en el reciente Superclásico.

El mandamás de Colo Colo alzó la voz en esta jornada | Foto: Photosport

“Para el partido del próximo año en el que estamos castigados (Supeclásico), obviamente estamos haciendo las apelaciones pertinentes que son bastante contundentes”, comenzó declarando Stöhwing.

Siguiendo en la misma línea sobre su queja ante el castigo, el mandamás declaró que encuentra exagerado el castigo para Colo Colo ante dichos incidentes y emplazó de cierta forma a la ANFP por falta de liderazgo en esta lucha contra la violencia.

“(El castigo) Es muy ridículo, soy muy crítico de ese castigo, soy muy respetuoso en general de tribunales y todo, pero ha existido una exageración enorme con Colo Colo. Soy crítico de la función de la ANFP, creo que no ha liderado adecuadamente. Debería haber un liderazgo en la ANFP para el combate de la violencia y no lo he visto”, detalló.

Finalmente, Stöhwing manifestó que en varias oportunidades ya ha solicitado que por parte de la Asolación de nuestro fútbol sean parte sobre este problema generalizado con los conflictos en los estadios, en la que señala que castigar con encuentros sin públicos no es la solución a este largo problema.

“Lo he pedido en varias oportunidades y tratamos influir sobre eso. Los tribunales de la ANFP deberían estar además de castigar, cosa que no ha resultado, llevan 20 años castigando estadios y no se progresa, esa no es la solución, hay que colaborar por nuevas medidas”, cerró.