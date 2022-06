Alfredo Stohwing no quiere 'traer jugadores por traer' a Colo Colo: "Queremos jugadores que sean un aporte y no tapar a los juveniles"

Colo Colo ya dejó atrás la victoria por Copa Chile ante Deportes Temuco y ahora se enfoca en lo que será el trascendental duelo ante Inter de Porto por Copa Sudamericana, donde los albos deberán obtener un buen resultado para así luego visitar Brasil.

Durante las últimas horas, el Cacique confirmó a su primer y único refuerzo hasta el momento: Agustín Bouzat. El ex Vélez Sarfield se mostró entusiasmado por recalar en un equipo tan importante como el Popular, pero los hinchas del club siguen esperando más llegadas de jugadores para afrontar lo que queda del 2022.

Uno de los que se refirió a este tema fue Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, quien en conversación con el diario La Tercera confirmó que seguirán en el mercado de fichajes, pero recalcó la importancia de los canteranos.

"Tenemos un gran plantel con juveniles de mucho futuro. Esta puerta se abrió para contratar tres alternativas, lo conversamos con Gustavo Quinteros e hicimos todos los esfuerzos. Solo hace un par de días pudimos contratar a un extranjero y trataremos de ver la opción de algún otro, pero no está fácil“, aseguró el dirigente albo.

El Cacique cuenta con una mixtura de jugadores jóvenes y experimentados | Foto: Agencia Uno

“Seguiremos viendo si surge una alternativa, pero no queremos contratar por contratar, ya hemos visto en el pasado que no resulta bien eso. Queremos que lleguen jugadores que sean un aporte y no tapar juveniles por taparlos“, concluyó.

Recordar que el cuadro dirigido por Gustavo Quinteros hará su debut en la Copa Sudamericana este martes 28 de junio a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.