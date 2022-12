La banda derecha de Colo Colo quedó mermada ante la inminente salida de Óscar Opazo, quien seguirá su carrera profesional en Racing Club de Argentina y tendrá su primera aventura internacional en el fútbol.

Ante la necesidad de fichar a un jugador de igual o superior calidad, Gustavo Quinteros y Colo Colo pusos sus ojos en Guillermo Soto, el ex Palestino que durante el 2022 brilló en Huracán de Argentina con más que buenas presentaciones.

Soto conversó con Deportes en Agricultura y se refirió a los rumores que lo acercan al Estadio Monumental: “No se puede cerrar a ninguna opción, uno tiene que estar preparado para lo que venga. Mi representante está viendo ese tema y si me tengo que quedar, me quedó feliz y si no tendré que buscar otra alternativa”.

Soto fue una de las figuras de Huracán en 2022. | Foto: Getty Images

El jugador aclaró su situación contractual, asegurando que “Estoy a la espera de lo que vaya a decidir Huracán. Ellos tienen la opción de ejecutar la cláusula de opción de compra y, si no la ejecutan el 31 de diciembre, quedó como jugador libre. Esa es mi situación”.

Consultado sobre si volver a Chile es un retroceso, aseguró que “En este caso no, Colo Colo tiene una vitrina grande y jugar Copa Libertadores también. Mirándolo desde ese punto de vista no lo sentiría como un retroceso. Tienen desafíos grandes y llamativos por delante, pero ahora estoy enfocado en hacer una buena pretemporada y tranquilo con lo que depare el futuro”, dijo haciéndole un guiño a los albos.

ver también Nahuel Bustos volvería a Talleres y el Cacique se quedaría con las ganas

De esta manera, los próximos días podrían ser claves para el futuro del jugador, toda vez que sabrá si Huracán ejecutará la compra o lo dejará en libertad de acción para que pueda negociar como jugador libre y allanar su camino a Colo Colo.