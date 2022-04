La salida del Edmundo Valladares de Colo Colo no dejó indiferente a nadie y quedó claro que su gestión al mando de la concesionaria tenía conformes a los hinchas albos que llenaron las redes sociales criticando la medida y haciendo responsable a Aníbal Mosa.

Bolavip se comunicó con el hoy comentarista de TNT, Marcelo Toby Vega, el que solidariza y dice estar de acuerdocon el sentir de la parcialidad del Cacique y no tiene problemas en apuntar al responsable.

“Esto de insistir tanto de querer ser presidente, estar al mando de Colo Colo después de no haber terminado muy bien, con muchos problemas y con un tipo que lo estaba haciendo relativamente bien como Valladares es lamentable”, afirma el ex volante.

Agregando que "yo creo que (Aníbal Mosa) es un buen tipo, de eso no hay duda, pero no lo veo manejar Colo Colo como manejar las empresas de él. Querer ser protagonista le pasa la cuenta, se ha equivocado en muchas cosas, el tema de los técnicos, el tema de los jugadores que terminan peleados, los bonos. No se ha sabido manejar para lo que significa Colo Colo que es el equipo más grande de Chile”.

Vega respalda lo que venía haciendo la administración del hombre que viene del Club Social, asegurando que “con un tipo como Valladares, con (Daniel) Morón que lo está haciendo muy bien, no metiendo mucho ruido, no siendo protagonista y dejando a los jugadores y al técnico trabajar. Lo estaban haciendo de buena manera, compitiendo en el Torneo Nacional y Copa Libertadores lo están haciendo muy bien”.

Para el final, Vega pide que esto no repercuta en los resultados para Colo Colo. “Ojalá que esto no traiga problemas, es complicado. Antes era la gente que votab. Aquí hay un tema de gente que compra acciones y se mete en Colo Colo, en las disputas, pero en las votaciones era diferente. Ahora con más acciones tienes el derecho de ser presidente, que lo haga bien o lo haga mal es otra cosa”, cerró.