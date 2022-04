Leonardo ‘Pollo’ Véliz no ve con buenos ojos la llegada de Aníbal Mosa a Colo Colo: “Va a poner a un títere y él va a mandar de las sombras”

Un lunes bastante complicado fue el que ha vivido Colo Colo en lo que tiene que ver en la parte directiva de la institución. Durante esta mañana se dio a conocer que Edmundo Valladares dejó la presidencia de Blanco y Negro por falta de apoyo, al igual que la vicepresidencia que estaba al mando de Edison Marchant.

Instancia en la cual el exfutbolista Leonardo Véliz conversó de forma exclusiva con Bolavip en la cual apuntó todos sus dardos en contra del máximo accionista del club, Aníbal Mosa, quien apunta a volver a comandar el buque albo.

“Haber, es que se veía venir lo de Mosa (Aníbal), estaba muy tranquilito en las sombras y cómo tú lo dices, con un Valladares (Edmundo) que tenía a Colo Colo encarrilado, enrielado, mejor dicho, el equipo jugando más o menos bien, puntero, había tranquilidad. Pero la tormenta yo sabía que iba a venir porque el poder es muy sabroso y Mosa se resiste a dejarlo”.

No fue lo único, debido a que además agregó que “Entonces, ¿Qué es lo que viene ahora? Hizo las movidas correspondientes, ahora va a recurrir a un montón de vías populistas para poder atraer al colocolino po’, pero el colocolino ya sabe que Mosa le hace daño a Colo Colo”.

En esta misma línea detalló que “Yo creo que lo que está viviendo Colo Colo es su historia, pero lamentablemente una historia que se fabrica pesadillas y esas pesadillas ya las estamos viviendo porque no sabemos quién va a ser el presidente, si llega él, va a poner a un señor como un títere de apellido Stöhwing y él va a mandar po’”.

No obstante, contempló que “Eso es lo que he estado leyendo en las últimas noticias que Valladares se va, todos sabían que el resto de Blanco y Negro le iba a dar el apoyo a Valladares, no sé que habrá ofrecido Mosa y tú sabes po’, el poder del dinero”.

Otro de los puntos que tocó el exfutbolista fue la presencia de Daniel Morón, quien respetará su contrato hasta fines de abril para seguir en sus funciones.

“También po’ (continuidad de Morón) si todo esto se rompe, yo no creo que Morón vaya a seguir po’. Él está muy identificado con el Club Social y Deportivo, claro los jefes eran los Blanco y Negro, pero él estaba poyado por el Club Social. Ahora Morón tiene que dar un paso al costado como se dice, renunciar y a otra cosa, aunque quería renunciar hace varios días atrás. Ahora van a venir medidas populistas de Mosa para que el colocolino se vuelva a reencantar, pero difícil, difícil, porque como dio yo, con plata se compran huevos”.