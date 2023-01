La salida de Juan Martín Lucero del Estadio Monumental sigue sonando en las oficinas de Blanco y Negro después de que la dirigencia alba anunciara que tomará todas las acciones legales en contra del jugador trasandino.

Contrario a otras ocasiones donde Blanco y Negro optó por el reconocido abogado brasileño, Eduardo Carlezzo, el presidente de la concesionaria alba esta vez anunció que no contarán con él y que irán con un importante estudio para tratar de vencer a Lucero por la vía legal.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender el patrimonio del club. Hemos contratado un importante estudio europeo de abogados para que tomen el caso. Ellos están dirigiendo el tema, las comunicaciones y las gestiones pertinentes para defender el patrimonio ante esta lamentable situación”, dijo Alfredo Stöhwing en la presentación de Carlos Palacios en Argentina.

Carlezzo no llevará a Lucero a la FIFA. | Foto: Agencia UNO

El mandamás albo aseguró que nunca más se supo del artillero: “Después de que le informaos la última vez que conversamos, cuando Daniel le explicó la situación y tratar de que se encaminara al cumplimiento de su contrato, después de eso solo un par de comunicaciones escritas done nos decía que no se iba a presentar en Colo Colo y que no seguía”.

“A nuestro modo de ver tiene contrato vigente, no tiene clausula de salida así que esa es la situación. Es algo lamentable, pero hay que pasar por sobre y estamos fortaleciendo al equipo de manera que no va haber consecuencias negativas por la salida de Juan Martín Lucero”, dijo en el cierre.

De esta manera, desde Colo Colo no están dispuestos a dejar las cosas como quedaron y perseguirán por la vía legal a Juan Martín Lucero, quien de la noche a la mañana persiguió el billete y dejó botado a Gustavo Quinteros y compañía.