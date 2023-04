Colo Colo parece estar reencontrándose con su buen nivel tras derrotar a Palestino por el Campeonato Nacional 2023 y Gustavo Quinteros ya comienza a mirar más tranquilo de cara a lo que viene para el resto de la temporada.

Además, el técnico santafesino también empieza repunte en los rendimientos de algunos jugadores, como es el caso de Carlos Palacios, quien anotó un doblete contra los árabes.

ver también Falcón y su gran pena de jugar con el Monumental vacío

Sin embargo, hay otros futbolistas que no están siendo considerados por Quinteros y entre ellos está Marco Rojas, quien ha perdido terreno definitivamente en el equipo. Sobre aquello, es que Daniel Arrieta entregó una información sobre el neozolandés-chileno.

"Este jugador llegó a mitad del año pasado a Colo Colo, me refiero a Marco "Kiwi" Rojas. Tiene contrato hasta diciembre de 2023, pero pidió salir de Colo Colo en junio. Es un tema que se está manejando, que seguramente terminará de buena manera, porque por motivos personales pide salir de manera anticipada y no cumplir hasta diciembre su contrato", dijo el reportero en Pelota Parada de TNT Sports.

El jugador habría pedido terminar su contrato en junio | Foto: Photosport

"Él lo viene analizando hace un tiempo, lo sabe la dirigencia, lo sabe el cuerpo técnico y veremos si esto se define durante las próximas semanas, pero la información que tengo es que todo apunta que Marco Rojas se va de manera anticipada de Colo Colo", sumó Arrieta.



ver también Quinteros explica la ausencia de Marco Rojas en Colo Colo

Por último, el mismo periodista agregó que "me parece que hay un tema que va de la mano con la adaptación. Según lo que he averiguado, no se ha adaptado cien por ciento. No a Colo Colo, sino que a esta sociedad chilena. Él viene de otra cultura totalmente diferente, nació en Nueva Zelanda, estuvo en Australia y son culturas y formas diferentes, pero es un jugador con muchas condiciones", expresó Arrieta.

"De hecho, siempre me marcan que en los entrenamientos vuela, que tiene muchas condiciones, pero lo que le ha costado y faltado es llevar esas características futbolísticas a los partidos de los fines de semanas. Ahí obviamente liberan una vacante, no es un cupo de extranjero, porque recordemos que al ser neozolandés-chileno no ocupa este cupo de extranjero y Colo Colo no libera esto que a mitad de año lo tendrá que hacer o será tema de discusión, pero esa la información, Rojas probablemente se vaya", cerró.