Colo Colo nuevamente no pudo ser batido por la Universidad de Chile en el Estadio Monumental, ya que la versión 193 del Superclásico terminó con un deslucido empate 0-0.

Muchas impresiciones por parte de ambos equipos hicieron que el espectáculo no sea agradable para los espectadores, quienes vieron cómo ninguno pudo sacar mayores ventajas en este encuentro que estuvo más marcado por los lamentables incidentes en las tribunas.

Uno que sí quedó relativamente conforme fue Brayan Cortés, que habló en la zona mixta del Monumental una vez finalizado el encuentro: "Me quedo con sensaciones positivas en el ámbito de que no nos convirtieron goles, aunque nosotros sí fuimos protagonistas".

El portero albo además valoró que el Cacique haya tenido la intención de ir por la victoria en el Superclásico: "Yo creo que Colo Colo fue siempre a buscar la victoria, pero la pelota no quiso entrar, ahí también tuvo intervencion Cristóbal [Campos]. Nosotros nos quedamos tranquilos de que sí fuimos a buscar el partido, pero ellos no se notó".

Cortés respondió de buena manera en las pocas llegadas de la U en el Superclásico | Foto: Agencia Uno

"Faltó el último pase, estar más finos pero me quedo con esa sensación de que siempre fuimos a buscarlo, fuimos más protagonistas, fuimos a buscar el partido y no quedarnos atras", agregó el golero del Popular.

Por último, destacó que no le hayan convertido goles a Colo Colo en este partido: "Como Colo Colo acá siempre quisimos ir a buscarlo, prácticamente estuvimos en el arco de ellos, quienes no tuvieron pelotas peligrosas que por ahí me pueda acordar yo que tuve alguna que otra intervención. Nosotros tuvimos más la pelota, fuimos a buscarlo, no se dio y ya está. Hay que dar vuelta la página, a seguir corrigiendo y lo importante es que no hubo goles en contra".