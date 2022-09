Colo Colo tiene en Brayan Cortés, hasta el momento, al mejor arquero del fútbol chileno. El formado en Deportes Iquique, además, está bien considerado por Eduardo Berizzo en la Selección Chilena y el Toto ve en el portero albo al nuevo reemplazante natural de Claudio Bravo en España. Además, el cuerpo técnico nacional está esperanzado en el rendimiento del arquero del Cacique y está motivado con sus actuaciones en el Campeonato Nacional.

A pesar de todas las loas, Cortés tiene los pies en la tierra y en el diálogo con Jorge Gómez en el podcast "Pelotazo al Vacío" reconoció qué le gustaría ir a España para seguir una carrera similar a uno de los estandartes de la "Generación Dorada" de La Roja.

"Me gusta España, me llama mucho la atención. Por el estilo de vida, me encanta estar allá. He ido de vacaciones y también me ha tocado jugar por la Selección. La verdad es que me encanta (...) Sí, porque no, Claudio es chileno, es uno de mis referentes , sería lindo jugar por algún equipo", sentenció.

Además, sobre sus sueños, Cortés indicó que "yo creo que como futbolista me faltan sueños. Lo primero fue jugar por Iquique, que era uno de los sueños que tenía donde me crié y nací. Luego, ganar la Copa Chile con grandes compañeros y creo que llegar a Colo Colo fue lo máximo. Llegar acá fue uno de los grandes sueños que me ha tocado vivir y que se me han cumplido".

Brayan Cortés es el número uno para Eduardo Berizzo y sabe que reemplazará a Claudio Bravo en el arco de la Selección (Getty Images)

Cortés sigue el derrotero de varios arqueros que llegaron a la Selección desde Colo Colo como Misael Escuti y también el propio Bravo. A pesar de ello, el referente de Gustavo Quinteros en la portería se toma todo con relajo y mesura ante la oportunidad.

"La Selección es todo. Creo que cada jugador que es citgado quiere dar la vida por su país y representar de la mejor forma a Chile. Estar ahí es un orgullo (...) Creo que aun no he ganado nada, no he logrado nada. Estoy tranquilo, cada día que pasa quiero seguir mejorando y corrigiendo cosas. Mi sueño es ir a jugar a Europa", sentenció.