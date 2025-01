Maxi Falcón sigue siendo el centro de atención en Colo Colo. Pese a que hoy los albos presentaron de forma oficial a su primer refuerzo, en Macul sigue la preocupación en torno al futuro del zaguero uruguayo.

“Peluca” no se presentó a la pretemporada con el “Cacique”, lo que levantó sospechas por parte de los hinchas. Pese a que se dijo en un principio que el jugador tuvo problemas personales, fue el propio Aníbal Mosa quien luego confirmó que el jugador pidió salir del club.

Esta situación generó una ola de reacciones negativas. Si bien muchos están de acuerdo en que el defensor tiene el derecho a querer buscar mejores oportunidades laborales, Falcón ha sido blanco de críticas, básicamente, por faltar al trabajo.

Esta vez fue el turno de Gabriel Mendoza, histórico campeón de Copa Libertadores con Colo Colo, quien se sumó a las constantes críticas hacia la actitud que tuvo Maxi Falcón.

Coca Mendoza le da en el suelo a Maxi Falcón

En primera instancia, el “Coca” lamentó la situación debido a que, como hincha, reconoce que el uruguayo es uno de los jugadores más queridos por la parcialidad alba.

“De verdad, es una lata lo de Maxi, porque era el jugador más querido. Que se esté yendo de esta forma me parece lamentable, independientemente de que quiera jugar con Messi. Cuando estás en el ADN del colocolino, no le puedes faltar el respeto de esta forma“, partió diciendo en conversación con La Tercera.

Coca Mendoza sale a barrer el piso con el “Peluca” Falcón (Foto: Photosport)

Además, recalcó: “A lo mejor las lucas no son tantas. Es la única razón que tiene para no presentarse a los entrenamientos, de no llegar a la pretemporada. No es la forma de salir de Colo Colo después de todo el cariño que se le entregó”.

Maxi Falcón: jugador prescindible para el Coca

Finalmente, el exlateral explicó que el “Peluca” es un jugador reemplazable para el “Cacique”: “Falcón no es Figueroa, no es Beckenbauer, pero se había ganado el cariño del colocolino. Es reemplazable. No es que se va y a Colo Colo se le viene la noche. Es un jugador sustituible.

“Falcón creció al lado de Amor. Le debe un porotito a él. No es Vidal, que si sale Colo Colo baja. Yo hablo desde el cariño, de lo que la gente le entregó. No es la forma de irse”, cerró.