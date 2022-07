Brayan Cortés se despide y le desea lo mejor a Pablo Solari en su nuevo desafío: "No tengo duda que le irá de la mejor manera donde vaya"

Durante esta jornada se conoció la información de que River Plate habría puesto los billetes sobre la mesa de Colo Colo para hacerse de los servicios del atacante argentino Pablo Solari, trato que la directiva Alba habría aceptado y solo estaría restando la oficialización de esta para sellar la negociación.

Ante la inminente partida del Pibe, una de las piezas claves del conjunto Albo como lo es el portero, Brayan Cortés, quien, en medio de un evento ligado a la nueva camiseta de la Selección Chilena, tuvo palabras en Radio ADN para lo que es la noticia del nuevo destino de Solari.

“Es una baja sensible, Pablo (Solari) es un gran jugador, una gran persona. Desearle lo mejor, no tengo duda que le irá de la mejor manera donde vaya“, partió señalando Cortés.

Siguiendo en la misma línea de sus dichos, el golero del Cacique señaló que el destino del jugador argentino venía siendo una incógnita debido al interés que había causado en otros equipos del continente, pero que ahora espera que la que se concretó, sea la mejor para su carrera.

Pablo Solari partiría a River Plate | Foto: Agencia Uno

“Hace un tiempo estaba sonando en distintos lados, pero gracias a Dios ahora viene lo mejor para él, tiene mucho por demostrar y mejorar”, apuntó el Seleccionado Nacional.

ver también La historia oculta de Solari que lo vincula de forma cercana con River

Finalmente, Cortés explicó de que sería algo obvio de que el club busque un reemplazante para Solari en lo que resta de temporada, pero que confía al 100% en quienes ya son parte del plantel para afrontar tanto el Campeonato Nacional como la Copa Chile y tomar el lugar que dejaría Solari.

“Vamos a tener que buscar a un jugador, pero siempre lo he dicho, jugador que no está siempre hay alguien detrás esperando una oportunidad, tenemos un gran plantel y no tengo duda de que quien lo reemplace, lo hará de gran forma”, cerró.