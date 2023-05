La pugna si Ramiro González o Maxi Falcón son los más destacados de la defensa de Colo Colo trasciende a los equipos y un ex campeón de la Sudamericana con la U le da like al argentino

Ramiro González sigue sumando likes y superlikes en Colo Colo. El defensa argentino nacionalizado chileno ha ido al alza en los últimos partidos del Cacique y se erigió como el líbero del cuadro de Gustavo Quinteros. Esta noche ante Boca Juniors tendrá un partido de aquellos donde debe consolidarse como uno de los cracks de la defensa.

La pelea establecida por Rafael Olarra que González es mejor que Maxi Falcón también trasciende a varios exjugadores de la U. Uno de ellos es Marcos González, quien aprovechó de apoyar a su tocayo de apellido y cree que él destaca mucho más que el Peluca.

""No hay mucha diferencia entre uno y uno. La verdad que no se sacan diferencias sustanciales entre los dos. Su juego le permite funcionar a Colo Colo. Están cumpliendo. No digamos que es el equipo que va puntero o que no le han hecho goles. Tienen una disputa interna entre los centrales que cualquiera de los dos puede rendir", estableció el Lobo del Aire.

Ramiro González es destacado por su nivel en Colo Colo (Guille Salazar)

Marcos González, quien jugó en Universidad de Chile y la Unión Española, es honesto a la hora de fundamentar su respuesta y más allá que ambos jugadores tienen un nivel parejo hay algo que al campeón de la Sudamericana con la U le llama la atención.

"Creo que Ramiro González es más sobrio, tiene menos tendencia a salirse de los partidos y no se enreda", deslizó.

En tanto, para el Lobo del Aire, Falcón tiende a complicar las cosas más de la cuenta y cree que el canchereo le pasa la cuenta.

"Falcón, le gusta enredarse, le gusta generar jugadas para provocar al rival y en eso también lo amonestan. Por ahí, González le saca ventaja por qué es más sobrio", terminó.