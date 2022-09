Carlos Caszely desborda emoción por la estatua que tendrá en el Estadio Monumental de Colo Colo: "Mi primera reacción es pellizcarme, porque no es normal"

Colo Colo no solo vive estos días pensando en celebrar ante Universidad Católica en el clásico del domingo y, si se dan los resultados, coronarse como el flamante campeón del Campeonato Nacional 2022, sino que también prepara homenajes para un jugador que es una auténtica gloria del Cacique.

Carlos Caszely se sumará a Francisco Chamaco Valdés como uno de los jugadores en la historia del Cacique que tendrá su estatua en el Estadio Monumental, acción impulsada por el Club Social y Deportivo de los albos.

En un video liberado por el CsD en sus Redes Sociales, Carlos Caszely no da más de alegría por el tributo que se le hará en vida por su carrera en el Cacique: “Mi primera reacción es pellizcarme. ¿Estaré muerto, me iré a morir? porque no es normal”.

El Monumental ya cuenta con una estatua de Francisco Valdés. | Foto: ADN

“Ahí empezamos a conversar hasta el día de hoy que nos juntamos acá en el Monumental, mi segunda casa como el digo yo para ir a conocer a Óscar, el hombre que va hacer la estatua”, siguió el ídolo.

“Es impresionante de verdad, porque son muy pocas las veces que uno puede decir la gente se está preocupando, sobre todo en Colo Colo y en el Club Social, de poder hacer algo por los que alguna entrega hicimos en el cuadro popular”, complementó.

Se espera que para diciembre esté lista la estatua de Carlos Caszely en el Estadio Monumental que acompañará a Francisco ‘Chamaco’ Valdés en la entrada al sector Océano y, quizás, más ídolos albos se puedan sumar con el correr del tiempo.