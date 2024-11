El ex jugador de Colo Colo vivió un incómodo momento en la frontera de Chile con Perú tras su salida de los albos.

Ex Colo Colo

Ex Colo Colo

Christofer Gonzáles, más conocido como “Canchita”, llegó a reforzar el plantel de Colo Colo a mediados del 2015 cuando José Luis Sierra estaba como director técnico en la banca de los Albos.

El volante estaba catalogado como una de las grandes promesas del fútbol peruano tras interesantes temporadas en Universitario, pero en nuestro país no pudo demostrar todo dicho talento.

Luego, el futbolista de 32 años decidió partir a préstamo a Universidad César Vallejo y meses después regresó al Cacique, pero nuevamente no pudo tener mayor protagonismo de la mano de Pablo Guede.

Gonzáles no pudo sobresalir en su paso por el conjunto Popular | Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Canchita Gonzáles y el tenso momento que vivió con Carabineros

Fue en el famoso programa de Youtube llamado Enfocados conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola que el actual jugador de Sporting Cristal dio a conocer un incómodo momento que vivió en la frontera de Chile.

“Yo me estaba yendo para Perú y tenía mi carro en Chile y tenía que llevarme todas mis cosas. Manejé desde Santiago a Lima porque yo tenía perros y no podían ir en avión porque sufrían de la respiración, me demoré dos días y medio manejando. Iba yo con mi familia”, comenzó diciendo.

“Llegamos a la Frontera y teníamos que pasar un scanner porque estábamos pasando de Arica para Tacna y llego con todas mis maletas. Ahí un Carabinero dice “ten cuidado con ese que es comerciante” y yo le digo “ta hueón” luego dice “revisen las maletas” y yo tenía más de 30 pares de zapatillas. Me dijeron que yo era comerciante y las zapatillas se iban a quedar ahí. Pero la pelié y me llevé todo”, sentenció.

Los números de Christofer Canchita Gonzáles en Colo Colo

El talentoso mediocampista incaico jugó un total de 23 partidos con la camiseta del Cacique, registrando un gol y dos asistencias.