El ex jugador de fútbol hizo una declaración de principios que, indirectamente, involucra a Universidad de Chile.

Rodrigo Meléndez dejó su huella en el fútbol chileno, donde destacó de gran manea en Cobreloa y Colo Colo, los clubes donde dejó su legado y cosechó más alegrías a lo largo de su extensa carrera como futbolista profesional.

El buen nivel del jugador, en su momento, incluso lo llevó a jugar en el extranjero y ser una pieza importante en la Selección Chilena, que por esos años no estaba en su mejor momento y fue la antesala de la Generación Dorada.

En conversación con el programa Media Punta, Kalule Meléndez respondió preguntas de respuestas simple, donde aseguró que el mejor estadio para jugar es el Monumental y que, por otro lado, el más difícil para ganar es el Mineirao de Belo Horizonte.

Para Kalule, el Colo Colo vs. Cobreloa pesa más que el Superclásico. | Foto: Photosport

Daniel Arrieta, periodista y panelista del programa, le preguntó sobre cuál clásico del fútbol chileno pesaba más: Colo Colo vs. Universidad de Chile, Colo Colo vs. Universidad Católica o Colo Colo vs. Cobreloa.

Sin ningún tipo de dudas y sin pensarlo, Rodrigo ‘Kalule’ Meléndez aseguró que el ‘clásico’ entre albos y loínos es el que más pesa en el fútbol chileno, pese a que el conjunto nortino bajó por segunda vez en su historia a la B.

¿Palo a la U? Lo concreto es que, más allá de las palabras del ex jugador, el Superclásico del fútbol chileno es el partido más visto del balompié nacional y el que más atención atrae por parte de ambos equipos.

Puede haber Superclásico en el verano

Colo Colo está instalado en la Supercopa 2025, trofeo que disputará contra el ganador de la Copa Chile que saldrá entre Universidad de Chile y Ñublense que se enfrentan este miércoles en el Estadio Nacional.