Carlos Palacios no le hace el quite a la autocrítica pese a debut en las redes y hace brutal confesión: "Me falta demasiado"

Carlos Palacios fue desde el arranque en el compromiso entre Santiago City y Colo Colo por los octavos de final de la fase regional centro norte, donde el ex Unión Española fue el encargado de abrir el marcador en el partido que terminaría a favor de los albos por 2-0.

La Joya, como le dicen, tuvo unos primeros minutos muy movedizos, pero después sintió el cansancio y se fue apagando conforme pasó el tiempo. Aun así, Palacios fue de lo más destacable en un opaco Colo Colo que cumplió la tarea.

Finalizado el compromiso, el ex jugador de Internacional de Porto Alegre enfrentó los micrófonos para mostrar la alegría que le significó haber marcado un gol con la camiseta del club que ha sido hincha toda la vida.

Palacios marcó el 1-0 parcial de los albos. | Foto: Photosport

“Estoy contento, no convertía hace mucho tiempo y gracias a dios pude hacerlo, más con la camiseta del club que amo. Siempre he sido hincha y he querido jugar acá, hice muchas cosas por llegar al club”, dijo.

“No soy un jugador que convierte muchos goles, me encanta asistir a mis compañeros, pero siempre es bienvenido marcar. Es un sueño. Ahora, a trabajar para poder seguir jugando y marcar más goles si dios quiere”, complementó.

Para el final, Palacios dejó una brutal autocrítica: “Volver a jugar y sentirme con confianza es importante para mí. Vine con muchos propósitos, quiero ayudar al equipo desde donde me toque, pero me falta demasiado. Me falta agarrar confianza y conocerme mejor con mis compañeros”.

ver también Caamaño reprueba a Palacios y lo compara con Lucas Assadi

Carlos Palacios buscará convencer a Gustavo Quinteros esta semana de que puede ser una alternativa real en el mediocampo albo cuando el Cacique tenga que enfrentar nada más ni nada menos que a Universidad Católica en el Estadio Santa Laura.