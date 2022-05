Colo Colo realiza una buena temporada en sus primeros cuatro meses. El Cacique llega a mayo como puntero del Campeonato Nacional 2022 con 21 puntos y también en zona de clasificación en el Grupo F de la Copa Libertadores con seis unidades. Claudio Palma destaca la buena campaña del equipo de Gustavo Quinteros y, a su juicio, cree que el equipo sólo tiene una falencia.

"Leía en algún medio de comunicación lo de Joan Cruz. Les costó renovar a (Vicente) Pizarro, a Joan Cruz, han tenido poca continuidad, porque desde el arranque Gustavo Quinteros estableció, nos dijo 'este va a ser el once que va a competir en Copa Libertadores de América'", dijo en el programa Futuro Fútbol Club

"Desde mi punto de vista el único problema, porque Colo Colo ha andado muy bien en el plano local e internacionalmente. Es verdad, perdió con River, pero le hizo partido y no debió haber perdido. Me parece que donde flaquea Colo Colo es que el banco de suplentes -no lo digo por calidad, sino que por edad y por oficio- dista mucho de los 11 que tenemos ahí en la retina", añadió.

Palma enfatizó en los minutos que han participado los juveniles en el 2022: "De pronto te puede quedar afuera (Marcos) Bolados que es el primer cambio, un hombre experimentado. Sé que es muy difícil aventurar, pero en una pronta clasificación ¿Pudiera haber más continuidad para los más jóvenes? Pensando sobre todo a partir del caso de (Brayan) Cortés", complementó.

El relator considera que al golero le faltaban minutos en la temporada a la hora de debutar en la Copa Libertadores: "Cortés se lesiona, entra Carabalí lleno de ilusiones, pero que no tuvo continuidad en San Luis de Quillota, no fue titular y donde no tuvo minutos pudiendo haber tenido algunos minutos en el plano local".

Gustavo Quinteros vive un buen inicio de temporada, por ahora compitiendo por los dos objetivos que tiene Colo Colo en la temporada 2022 | Foto: Agencia Uno

El Cacique tiene como objetivos ganar el Campeonato Nacional 2022 y buscar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.