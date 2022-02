Se cumple un año desde que Colo Colo se salvó en el último partido de no descender, por primera vez en su historia, a la Primera B. Los albos lograron mantener su permanencia en la primera división del fútbol chileno luego de vencer por la cuenta mínima a la Universidad de Concepción con la solitaria conquista de Pablo Solari.

Una de las tantas personas que estuvo presente en aquel compromiso, fue el reconocido relator nacional Claudio Palma, quien estuvo presente y contando cada uno de los detalles de lo que iba ocurriendo en el compromiso considerando que estuvo a cargo de la transmisión del partido en TNT Sports.

No obstante, el relator se cuadró con el Cacique y se molestó con quienes han señalado que el partido estaba arreglado para que el elenco albo no descendiera a la segunda división de nuestro fútbol. Así fue como lo relató durante una entrevista exclusiva con RedGol.

“Si ese día Colo Colo perdía, a ese grupo de jugadores y a (Gustavo) Quinteros se les iba a recordar por década. Y toda la vida. Y al niño que fuese siendo hincha le iba a quedar ese lunar negro... un poco como lo que pasó con River (Plate) en Argentina”.

No quedaba todo ahí, debido a que además confesó que un hincha del campanil lo insultó. “Ustedes we*n, los periodistas capitalinos, deben estar muy contentos de que Colo Colo se haya quedado'. Y yo me calenté y le dije 'qué me está hablando usted, a mí no me interesa', y el Bichi (Borghi) le paró los carros. Eso reflejaba el ambiente”.

Sobre esa misma línea, el relator reconoce que “Lo que más me molestó fue que se hablara que el partido estaba arreglado. Yo estuve con los jugadores de U. de Conce, y a (Hugo) Valladares algo lo ubica uno. Un tipo íntegro, entonces me cuesta y no me gusta ponerme en el escenario de los tipos en redes sociales de decir que estaba arreglado”.

Además, el comunicador expresaba que “Eso (dejarse perder) implica que puedes cag*r tu carrera deportiva. La U. de Conce había llegado ahí también por una mala campaña de un uruguayo que dejó pésimo al equipo”.

Finalmente, el relator sentenció señalando que “El partido fue demasiado tenso. Cuando uno revisa partidos hay encuentros que históricamente uno dice 'puta qué raro esto', o donde hay dudas, pero ahí (promoción) ganó Colo Colo por (Pablo) Solari”.