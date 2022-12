Colo Colo estaría tras los pasos de un ex jugador de Universidad de Chile y ese es Yeferson Soteldo. El venezolano es una de las cartas que habría dejado Gustavo Quinteros sobre la mesa de la directiva alba para reforzar al plantel 2023.

En esa línea y ante opción de que el llanero recale en Macul, Gabriel "Coca" Mendoza conversó con Bolavip Chile y no está muy de acuerdo con el ex azul sea un nombre para el Cacique. El ex lateral afirmó que a pesar de ser buen jugador, la vida extrafutbolística puede jugar en contra.

“Es un buen nombre, pero hay que saberlo llevar. En la cancha juega muy bien, pero en el tercer tiempo donde hay que cuidarlo”, comenzó diciendo el campeón de América en la Copa Libertadores 1991.

El venezolano estuvo a préstamo en el último semestre en Santos desde Tigres de México | Foto: Getty Images

En cuanto a la consulta de si es mejor no arriesgarse y buscar nuevas alternativas para potenciar al plantel, Mendoza confirmó que se debe considerar a un futbolista que aporte afuera y dentro del campo.

“Para mí hay que buscar personas que te dejen algo tanto fuera de la cancha, como adentro. Creo que en ese sentido pudiese ser un poco problemático. Hay cláusulas de contrato que existen ahora, como jugador no hay nada que decirle, pero afuera de la cancha es donde el hombre es medio complicado. Para que no haga un mal al camarín, hay que tener mucho cuidado”, cerró.