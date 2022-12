Yeferson Soteldo está en la mira de Colo Colo para 2023. Al menos, Gustavo Quinteros lo tiene en su carpeta, aunque fichar al jugador es difícil, ya que tiene contrato vigente con Tigres de México hasta 2025. Sin embargo, en Blanco y Negro darán la pelea por un préstamo, aunque tampoco se van a desgastar en demasía si no resultan las gestiones.

El venezolano viene con una mochila a cuestas a raíz de sus actos de indisciplina en Huachipato y la Universidad de Chile. Además, con su selección y en el cuadro azteca, igualmente, el jugador no se portó de la mejor forma y cometió varios errores extrafutbolísticos.

Por ello, el histórico exjugador albo, Leonel Herrera padre, no quiere nada con Soteldo y le cerró la puerta con doble candado. "Lo vi jugar en la U y en Huachipato. Pienso que no es un mal jugador y podría ser un aporte en lo futbolístico. Pero también podría ser una mala influencia para los compañeros. Soteldo no puede llegar a Colo Colo, porque tiene muy mala reputación como futbolista profesional", dijo en diálogo con Bolavip.

En esa misma línea, Herrera es categórico: "Podría arrastrar a algunos compañeros, aunque en Colo Colo ya hay gente madura y que tiene claro lo que se debe hacer. Hay que ponerle atención a eso, a lo que él ha hecho en otros clubes fuera de la cancha".

Soteldo viene de actuar el último semestre en Santos (Getty Images)

Herrera, en un diálogo directo con Bolavip, cree además que Soteldo no es el indicado para llegar a Colo Colo y que el club debería tener como referencia para sumar al club a un jugador como Pablo Solari, quien explotó en el Cacique y llegó a River Plate.

"A Colo Colo le faltan punteros y eso no lo tiene desde que se fue el chico (Pablo) Solari a Argentina. Él fue un muy buen refuerzo y gracias a él, Colo Colo se salvó del descenso (...) A nivel internacional hace rato que no nos clasificamos y para ello hay que contratar a jugadores de categoría y no que a jugadores que vengan a pasear y a darse la vida. Ahí, no está el negocio. El colocolino necesita otro tipo de gente y de jugador, que sean fogueados, con un nombre. Si no nos movemos, es difícil que nos podamos reforzar bien", explicó.