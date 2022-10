Jean Beausejour fue sin rodeos en ESPN y propuso que Erick Pulgar saliera de Flamengo para agarrar continuidad y, un destino posible, sería la vitrina que podría ofrecer Colo Colo con la Copa Libertadores asegurada.

En Bolavip Chile quisimos saber de opiniones caladas y, en ese tenor, Gabriel ‘Coca’ Mendoza atendió el llamado y analizó una hipotética llegada del Campeón de América con La Roja a la versión 2023 del Cacique.

“Yo creo que Erick Pulgar es un gran elemento, pero nosotros en Colo Colo tenemos que ver dónde está el déficit, dónde nos están faltando los jugadores de categoría”, arrancó diciendo Mendoza.

Coca Mendoza no ve necesaria una posible incorporación de Pulgar en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

En ese mismo análisis, continuó: “Tenemos que pensar que el Vicho Pizarro agarró el puesto y no lo va a soltar. Yo creo que maduró, ya no es un cabro, es un jugador que tiene camiseta. Pavez puso el equilibrio, quizás no es vistoso, pero puso el equilibrio y es muy bueno en el sistema de juego. César Fuentes también está atrás y, si no se hubiese lesionado, Pizarro no hubiese jugado”.

El Coca quiere que el albo se refuerce donde realmente sea necesario: “Hay que buscar los puestos claves donde realmente se necesitan jugadores de jerarquía, un 10 mixto que vaya, vuelva, que crea, que va al mediocampo. Esa es la zona más débil en torneos internacionales y buscando otros por banda que sean desequilibrantes”.

En el cierre, sencillamente dijo que el ex Fiorentina no sería necesario en el equipo de Gustavo Quinteros: “Pulgar es un gran jugador, pero esa zona la tenemos copada. Es como traer un centro delantero. ¿Para qué? Si tenemos a Lucero que hizo 15 goles en el torneo local. Para qué vamos a querer a otro si ya tenemos a alguien en esa zona”.