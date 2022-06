El ex jugador de Colo Colo, Gabriel 'Coca' Mendoza, analizó la frustrada salida de Pablo Solari del Cacique ante la oferta del América de México, asegurando que no cree que haya una oferta como la que hubo y que era una buena opción para ambas partes venderlo.

La teleserie en Colo Colo por el traspaso de Pablo Solari al América de México aún no termina y, pese a que el cuadro americanista aún no ha oficializado una nueva oferta, la negativa de la primera dejó en mal pie al jugador argentino del Cacique.

Ya en su llegada al aeropuerto de Santiago en el día de ayer tras la inter temporada del Cacique, el ‘Pibe’, a diferencia de como lo hacía la mayoría de las veces cuando era interceptado por la prensa, no quiso hablar y lo manifestó ante la prensa apostada en el terminal aéreo.

Si bien Solari arrastra dolencias físicas como reveló Gustavo Quinteros a mitad de semana, lo cierto es que no entró en la convocatoria del partido ante Deportes Temuco y no hay mayor claridad de si es por su dolencia o su estado anímico, el cual varios medios reportan que está por el suelo tras el frustrado traspaso al América.

El Pibe buscaba salir del Cacique. | Foto: Agencia UNO

En conversación con El Deportivo de La Tercera, Gabriel ‘Coca’ Mendoza, histórico ex jugador de Colo Colo analizó la situación y aseguró que “Solari debe estar descontento. Era su gran posibilidad, el gran paso que podía dar al extranjero. Es una oferta grande que al club y al jugador le convienen. Es lamentable”, dijo.

“El jugador tiene claro que no lo vieron por el lado de él. Quinteros tiene que ver también que esta es la gran posibilidad para Solari. A lo mejor esta es la última posibilidad de que pueda salir con un precio así”, complementó.

Para el ‘Coca’, los albos se equivocaron en esta pasada con el ‘Pibe’: “Colo Colo no está viendo un tema deportivo. Porque tenemos la Copa Sudamericana y viene Inter de Porto Alegre. Es prácticamente estar eliminado por lo que se vio en Copa Libertadores. Decir que nos vamos a despotenciar, tampoco es así. Estamos viendo el Campeonato Nacional que se ve fácil y sin duda Colo Colo va tener que salir campeón. Para el jugador, es lamentable no poder irse. Estoy completamente seguro que quizás no habrá una mejor oferta, era una gran posibilidad para ambas partes”, concluyó.