El periodista se fue en picada por la no renovación del defensor y no comprende la llegada del ex Unión Española al Cacique.

Matías Zaldivia no seguirá en Colo Colo luego de siete años en el club tras no lograr la renovación de su contrato. El defensor tendrá que continuar su carrera en otro club tras lograr varios títulos con la tienda alba y que se ganó el cariño y respeto del hincha.

No obstante, la salida del zaguero a levantado algunas opiniones y una de ellas fue la de Jorge "Coke" Hevia. El periodista se expresó a través de su cuenta de Twitter y cuestionó la salida del jugador y no comprende el arribo de Ramiro González al Cacique.

"Se va Zaldivia de CC. El tiempo dirá si la decisión es correcta. Se va un multicampeón de 31 años y llega uno de la misma edad sin paso por equipo grande. No entiendo tal obsesión", escribió Hevia en la red social.

El defensor deja el Cacique | Foto: Agencia UNO

De todas maneras, el argentino-chileno habló sobre su salida y manifestó que "fue muy emotivo, son siete años en que conozco esta gente, dejo muy lindos recuerdos. Me llevo el cariño de toda la gente y de los trabajadores (…) Llegué como un desconocido y me voy con ocho títulos, más de 150 partidos acá”.

En cuanto a la no cotinuidad en el Monumental, Zaldivia señaló que "No me duele la no renovación, están todo su derecho, pero duele la forma y la no comunicación. No me sorprende mucho, hay que fijarse en cómo se han ido otros del club. Ningún dirigente se acercó ni para renovar ni para nada. Merecía que al menos se acercaran para decirme que no”.