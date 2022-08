El periodista estalló en redes sociales por la salida del joven delantero de Colo Colo a Athletico Paranaense a final de temporada y asegura que no se puede ir libre.

Coke Hevia explota por la salida de Luciano Arriagada a Athletico Paranaense y advierte a Colo Colo: "No se puede ir libre"

Durante este viernes surgió la información queLuciano Arriagada dejaría Colo Colo a fin de año para recalar en Athletico Paranaense. El joven delantero y formado en el Cacique, no a tenido los minutos esperados y habría surgido esta opción de arribar al conjunto brasileño.

Por el momento no ha existido ninguna información oficial con respecto a esta situación, pero todo parece indicar que el jugador de 20 años le dirá adiós a la tienda alba para llegar al vigente campeón de la Copa Sudamericana y actual semifinalista de Copa Libertadores.

Por aquello es que algunos cercanos y opinólogos del fútbol chileno ya han hecho referencia ante esta sorpresiva noticia y entre ellos está Coke Hevia. El periodista percibe que un jugador que no tuvo los suficientes minutos en los albos cómo puede ser refuerzo de un importante club como el brasileño.

"Lo único que quiero es equivocarme, porque no nos sobra nada, pero un jugador que ni por asomo se consolidó en Chile, ¿Por qué debería jugar en un gigante como Paranaense? Ojalá me equivoque, es lo que quiero, pero es al menos una osada decisión la de Arriagada. ¿Colo Colo? No se puede ir libre", expresó en su cuenta de Twitter.

El periodista escribió en la red social sobre lo ocurrido con el delantero | Foto: @CokeHevia, Twitter

De momento, desde el Cacique no han hecho eco de esta condición y solo queda esperar la información oficial.