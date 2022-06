A Jorge "Coke" Hevia no le gustó la llegada de Marco Rojas a Colo Colo y dio a conocer los motivos en el programa Pauta de Juego.

Coke Hevia tilda de "ridícula" la llegada de Marco Rojas a Colo Colo y advierte: "No viene para ser titular"

Lo que comenzó como un rumor en las últimas horas, se estaría concretando: el futbolista Marco Rojas se podría transformar en el segundo refuerzo de Colo Colopara afrontar la segunda parte del Campeonato Nacional y lo que queda de Copa Chile.

Y es que el habilidoso futbolista de 30 años, de padre chileno, viajaría en las próximas horas a Chile para estampar su firma y hacerse los exámenes médicos correspondientes con el Cacique, noticia que causo revuelo en nuestro país.

Jorge "Coke" Hevia, periodista y conductor del programa Pauta de Juego, se refirió a la llegada del actual delantero del Melbourne Victory de la A-League.

"Para no hacer leña del árbol caído lo voy a decir ahora: Aunque la rompa Marco Rojas es completamente ridícula su llegada a Colo Colo ¿Por qué? Porque si la rompe va ser circunstancial porque no viene para ser titular", aseguró Hevia.

Rojas es una de las grandes figuras del Melbourne Victory | Foto: Instagram

"Si quieres aumentar el arroz graneado, dale a los de casa. Pobre Cruz (Joan) y Villanueva (Carlo) o cualquiera de los extremos porque Costa (Gabriel) puede jugar ahí", añadió.

"No soltaste a Oroz, no soltaste a Cruz y no soltaste a Zavala. Dejense de joder, dejende de joder. Increíble", sentenció el hijo del reconocido conductor.