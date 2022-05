Ex jugador de Colo Colo, Gustavo Biscayzacú, habló solo para Bolavip Chile del encuentro que sostendrá el Cacique ante River Plate por Copa Libertadores, en donde cree que los albos tienen las herramientas necesarias para dañar y será un choque entre dos grandes del continente.

Colo Colo viaja este día a miércoles con una maleta llena de ilusiones hacia Buenos Aires, en donde mañana tendrán que enfrentar al River Plate de Marcelo Gallardo por la Fecha 5 del Grupo F de Copa Libertadores 2022, en donde rescatar unidades podrían dejar bien aspectado al Cacique de cara al último duelo ante Fortaleza.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros saben que el desafío será de máxima exigencia y que al frente estará uno de los equipos más poderosos del continente y que en los últimos años ha ganado el certamen continental y ha peleado siempre por ganarlo.

Gustavo Biscayzacú, ex jugador del Cacique entre 2007 y 2008, se sentó a conversar con Bolavip Chile y anticipó lo que será el compromiso entre millonarios y albos, en donde aseguró que el escenario es amplio para ambas escuadras.

“Cuando se enfrentan dos equipos grandes, de la magnitud de River y Colo Colo puede pasar cualquier cosa, nunca daría un favoritismo tan amplio por parte de este caso River, que es el local”, entró diciendo el ‘Grillo’.

Colo Colo y River se medirán por sexta vez en Copa Libertadores. | Foto: Agencia UNO

Biscayzacú asegura que Gustavo Quinteros y sus dirigidos enfrentarán a un equipo top del continente: “Para mí, River no es solo el mejor equipo de Argentina, sino que está entre los dos o tres mejores de Sudamérica, no tengo duda de eso. Por plantel, por modelo de juego, por intensidad que ponen en el partido y por dinámica me parece que es un equipo muy completo”.

¿Puede el Cacique pelearle a River? El ‘Grillito’ responde: “Colo Colo tiene herramientas, jugadores importantes, de jerarquía que están pasando por un momento extraordinario en la liga local y han hecho una buena Copa hasta el momento. Va ser un lindo partido de ver, de poder observar. Será un compromiso abierto, de ida y vuelta”, cerró.

Albos y millonarios se verán las caras este jueves, lo que marcará el sexto encuentro entre ambos equipos por Copa Libertadores, en donde los trasandinos lideran el historial con tres triunfos, un empate y una derrota.