El exdelantero formado en Colo Colo y hoy entrenador valora la revelación del futbolista del Blackburn Rovers, pero sabe que eso no quiere decir que Big Ben no pueda vestir otra camiseta en el fútbol chileno.

Ben Brereton confesó que en Chile alienta a Colo Colo, ya que su madre Andrea Díaz es fanática del equipo albo. El nacido en Stoke-on-Trent inclusó manifestó su deseo de tener la indumentaria del Club, esto hizo reaccionar al Cacique que envío la camiseta para él y su mamá.

Mario Cáreces, exdelantero formado en Macul celebra la confesión de Big Ben, "Buenísimo, así sumas un adepto más jajaja. Genial que la madre lo hiciera colocolino", expresa el exdelantero con pasos en el Sporting de Lisboa, Aris Salónica y Pas Giannina en el fútbol europeo.

Petrolero valora las palabras de Brereton, pero también es cauto y asegura que en ningún caso eso limita la posibilidad de que el atacante hoy en el Blackburn Rovers pueda ser parte de otro club del país: "Me parece perfecto que haya demostrado su simpatía por Colo Colo. Él es profesional y eso no quiere decir que no pueda jugar en algún otro equipo chileno en algun momento".

Cáceres menciona que si en algún futuro -hoy más lejano que cercano- Ben juega en el fútbol chileno puede destacar con su formación en Europa y virtudes tácticas diferentes. "Creo que puede aportar mucho, tiene características distinas a los jugadores que hay en Chile, tiene una mentalidad europea que eso ya es distinto", dice.

"Cumple tareas tácticas, tareas de organización de juego las cumple a la perfección por cómo está educado. Es un jugador habil que nunca se da por vencido, solidario en la cancha, eso siempre es beneficioso para cualquier equipo. Sería un aporte para cualquier equipo que le toque jugar acá en Chile", concluye.