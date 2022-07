Una de las postales de la fecha 19 del Campeonato Nacional 2022 fue la emotiva celebración de Cristián Zavala tras convertir su primer gol por Colo Colo en la victoria sobre Huachipato. El jugador se acomodó por el sector izquierdo para colocar un remate en un rincón imposible para la estirada de Gabriel Castellón y no pudo contener las lágrimas tras darle una victoria clave a los albos.

El ex Deportes Melipilla fue rodeado por todos sus compañeros en el festejo, ya que saben todo lo que le ha costado hacerse un lugar en la formación de Gustavo Quinteros. De hecho, reconoció que todos los aspectos que tuvo que trabajar para poder sacarse ese peso de encima de convertir por primera vez con el club de sus amores.

"Trabajé mucho con mi psicólogo, me costó mucho, pero todos los malos comentarios pasaron por mi cabeza cuando el balón entró", declaró en la transmisión oficial de TNT Sports tras ser elegido figura del partido.

Cristián Basaure valoró esta reflexión de Zavala, recalcando la importancia del cuidado de la salud mental de un deportista. “Es un futbolista con mucho potencial que lo pasó mal. El entrenamiento mental es tan importante como el físico. Hoy hay muchos más recursos, se ha desmitificado eso también. Lo hemos hablado un montón de veces, tener psicólogo, terapia, un coach, que antes era como si estuvieras enfermo y hoy es parte normal de la sociedad”, expuso en RedGol en La Clave.

Para el comentarista “está bueno normalizarlo. A mí me parece que tiene que ir de la mano, sobre todo porque como el mundo ha cambiado, hoy los futbolistas no solo reciben críticas de un medio, sino que de las redes sociales que son dañinas, ofensivas, eso no es fácil llevarlo”.

Finalmente, sostiene que la Bala tiene argumentos para ser titular en Colo Colo y que “va a estar en qué decida Gustavo Quinteros en el Sub 21. Si puede prescindir podría ser una opción, porque en algún momento cuando pudo prescindir del Sub 21 lo hizo, pero creo que no va a cambiar mucho de esos nombres”.