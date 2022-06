En medio del movimiento de Colo Colo por buscar refuerzos para satisfacer a Gustavo Quinteros, otros jugadores analizan su continuidad en el club debido a su escasa continuidad y uno de ellos es Cristián Zavala.

El jugador maneja una oferta concreta de Unión de Santa Fe de Argentina, pero esta fue rechazada por Blanco y Negro. El Tatengue prepara una nueva ofensiva, pero el entrenador del Cacique se mantiene firme en su postura de no dejar salir a nadie.

“Si se van jugadores nos vamos a seguir debilitando. A mitad de año no se puede desarmar un equipo. Los jugadores deben esperar hasta el final de la temporada, trabajar para que puedan emigrar ahí. Las ofertas que llegan hay que tomarlas ahí. Para mí como entrenador es un error muy grande dejar partir a un jugador a mitad de año”, comentó en conferencia de prensa.

En esa misma línea, insistió en que “estamos tratando de incorporar para fortalecer, entonces la idea es no dejar salir a nadie. Me han pedido algunos juveniles, pero no lo puedo hacer. Hoy nueve de los once que jugaron fueron Sub21, tenemos muchas lesiones, jugadores seleccionados y necesitamos recambio”.

Cristián Zavala suma 428 minutos en el Campeonato Nacional. / FOTO: Agencia Uno

El estratega comentó la falta de minutos del ex Deportes Melipilla, quien ha debido a su vez enfrentar una alta competencia en el puesto. “Cristián tiene que pelear el puesto con Pablo Solari, Gabriel Costa, Marcos Bolados y ahora está Alexander Oroz. No es fácil. Todo el tiempo tienes que demostrar que eres el mejor. No todos los jugadores llegan y se lo ganan, algunos tienen que trabajar un poco más más”, explicó.

Finalmente, le dejó tarea al jugador para ganarse su lugar: “no es fácil venir a Colo Colo y jugar todos los partidos. Cristián Zavala ha jugado bastante, ingresando en varios partidos y hasta de titular. Los jugadores que llegan tienen que adaptarse, ganarse un lugar”.